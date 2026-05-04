Hoe een doodgewone camping een verzetsbolwerk werd

Je kon er even helemaal tot rust komen op het Brabantse platteland. Tegen de bossen gelegen was het enige dat je hoorde op camping Uit & Thuis in Diessen het ruisen van de wind en de kwetterende vogeltjes. Hier en daar rende een eekhoorn tegen een boom op. Een ideaal plekje om onopvallend 'te verdwijnen', zeker in oorlogstijd... Hoe de camping van idyllisch vakantiepark veranderde in een toevluchtsoord voor verzetsmensen en onderduikers.

Het is de nacht van 22 april 1944 als de Canadese piloot Leon Davidson met zijn Halifax bommenwerper uit de lucht wordt geschoten. Het toestel crasht vlakbij een boerderij in Sint-Oedenrode. De Duitsers gaan meteen op zoek naar het toestel maar Davidson weet te ontkomen. Via de zogeheten 'pilotenlijn' komt hij uiteindelijk op de camping in Diessen terecht. Een strak georganiseerd netwerk van onderduikadressen dat zo snel mogelijk neergestorte piloten probeerde weg te sluizen richting veilig gebied. Dat was die pilotenlijn. Rond Tilburg zat een succesvol netwerk met verzetsvrouw Coba Pulskens als één van de bekende helden van toen. "Ik ben ervan overtuigd dat de camping in Diessen ook onderdeel was van die pilotenlijn", vertelt schrijver Karin Ramaker. Zij maakte, samen met Marco Raaphorst, de podcast Wat moeten we met onze Kees?, een zoektocht naar de geschiedenis van haar achterneef Kees Jacobs. Ook hij zat op de camping ondergedoken.

Het is opvallend om te zien hoe heel veel campings al ver voor de Tweede Wereldoorlog worden gestart door ondernemers van boven de rivieren. "Veel Hagenaars startten een camping in het rustige Brabant", vertelt Ramaker. "Dat komt omdat veel stedelingen graag in Brabant op vakantie willen. De mensen in de dorpen vinden dat eigenlijk maar niks. Die hebben het niet op die onbehouwen Hagenaars en Rotterdammers." Terug naar april 1944. Camping Uit & Thuis wordt beheerd door Abraham Flier uit Den Haag. Hij heeft nauwe contacten met verzetsmensen, zoals de plaatselijke marechaussee. Ramaker: "Zo'n camping ligt vaak wat afgelegen, maar er is altijd wel wat volk. Je kunt aan de buitenkant niet zien of dat vakantiegangers zijn of onderduikers. Heel handig dus." Zo wordt de camping steeds meer een doorvoerplek voor mensen die een veilig heenkomen zoeken.

Verzetsman Kees Jacobs uit Dongen

Kees Jacobs uit Dongen belandt ook op de camping. Hij is als jongeman opgeroepen voor de 'arbeidseinsatz'. Kees moet in Duitsland gaan werken voor de vijand maar heeft daar geen zin in en slaat op de vlucht. Hij komt vermoedelijk terecht op de boerderij van Janus Rooijakkers in Moergestel, een verzetsstrijder naar wie tegenwoordig zelfs een straat is vernoemd. "Ik vermoed dat die Rooijakkers contacten had met de camping in Diessen en dat Kees uiteindelijk daarnaartoe is gebracht", zegt Ramaker. Kees woont een tijdje op de camping en zit zelfs even in hetzelfde huisje als piloot Leon Davidson. Een paar weken nadat de Canadees is neergestort, het is dan mei 1944, vallen de Duitsers de camping binnen. Ze hebben ontdekt dat er onderduikers zitten. Piloot Davidson is al weggevoerd en hij overleeft uiteindelijk de oorlog. Kees Jacobs belandt in concentratiekamp Neuengamme in Duitsland waar hij op 25 oktober 1944 overlijdt. Camping Uit & Thuis is op dat moment al bevrijd door de geallieerden en doet op dat moment dienst als evacuatiekamp. Daar krijgen mensen uit andere delen van het land een tijdelijk onderdak. Het terrein van Uit & Thuis is anno 2026 nog steeds een recreatieterrein, al heet de camping nu 'Duc de Brabant'. Abraham Flier begint na de oorlog een camping in Woensdrecht en noemt die, net als in Diessen, Uit & Thuis.