Splinternieuwe fiets- en voetgangersbrug tijdelijk dicht door trillingen

Een splinternieuwe brug voor fietsers en voetgangers over de Dommel in Den Bosch is sinds afgelopen vrijdag tijdelijk afgesloten. Er zijn te veel trillingen gemeten. De brug was pas een paar weken open, nadat hij vorige maand midden in de nacht op zijn plek werd gehesen.

Het was een spectaculair gezicht half maart: midden in de nacht werd de nieuwe brug over de Dommel, tussen de Koningsweg en de Westwal, onder grote belangstelling geplaatst. Het duurde vervolgens nog ongeveer een maand voordat de brug daadwerkelijk open ging voor voetgangers en fietsers.

De zogenoemde demper in de 39 meter lange brug, die ervoor zorgt dat voetgangers en fietsers niet te veel trillingen voelen, werkt volgens een gemeentewoordvoerder 'niet zoals bedoeld'. De gemeente benadrukt dat de veiligheid nooit in het geding is geweest, maar dat de brug 'zorgvuldigheidshalve' dicht is.

De gemeente baalt ervan dat de brug zo kort na de opening weer dicht moet, laat een woordvoerder weten. "We vinden het vervelend dat de brug afgesloten is en werken met man en macht aan een goede oplossing. We verwachten dat de aannemer maandag 4 mei start met het herstellen van de schade en dat de brug in totaal zo’n drie weken gesloten zal zijn."