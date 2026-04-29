Splinternieuwe fiets- en voetgangersbrug tijdelijk dicht door trillingen
Een splinternieuwe brug voor fietsers en voetgangers over de Dommel in Den Bosch is sinds afgelopen vrijdag tijdelijk afgesloten. Er zijn te veel trillingen gemeten. De brug was pas een paar weken open, nadat hij vorige maand midden in de nacht op zijn plek werd gehesen.
Het was een spectaculair gezicht half maart: midden in de nacht werd de nieuwe brug over de Dommel, tussen de Koningsweg en de Westwal, onder grote belangstelling geplaatst. Het duurde vervolgens nog ongeveer een maand voordat de brug daadwerkelijk open ging voor voetgangers en fietsers.
De zogenoemde demper in de 39 meter lange brug, die ervoor zorgt dat voetgangers en fietsers niet te veel trillingen voelen, werkt volgens een gemeentewoordvoerder 'niet zoals bedoeld'. De gemeente benadrukt dat de veiligheid nooit in het geding is geweest, maar dat de brug 'zorgvuldigheidshalve' dicht is.
De gemeente baalt ervan dat de brug zo kort na de opening weer dicht moet, laat een woordvoerder weten. "We vinden het vervelend dat de brug afgesloten is en werken met man en macht aan een goede oplossing. We verwachten dat de aannemer maandag 4 mei start met het herstellen van de schade en dat de brug in totaal zo’n drie weken gesloten zal zijn."
Fietsers en voetgangers moeten door de tijdelijke sluiting weer gebruikmaken van de omleidingsroute die ook gold voordat de nieuwe brug openging. Dat betekent dat fietsers via de Mariabrug omgeleid worden, voetgangers moeten via de stoep langs het bouwterrein.
De brug is onderdeel van het project Bastion Deuteren, waarin onder meer de oude stadsmuren een opknapbeurt krijgen, net als het bastion uit 1620. Door de nieuwe brug en de opknapbeurt wordt het bastion beter zichtbaar. Het hele project moet net voor de zomervakantie klaar zijn.
Nog een brug
Naast de brug voor fietsers en voetgangers over de Dommel komt er nog een splinternieuwe brug bij in Den Bosch. Over de Zuid-Willemsvaart, tussen zorgcentrum Nieuwehagen en de Tolbrugstraat, komt een nieuwe voetgangersbrug.
Die wordt, net als de brug over de Dommel, in één keer op zijn plek gehesen. Dat gebeurt in de avond en nacht van woensdag 6 op donderdag 7 mei.
Bartenbrug
De afgesloten brug over de Dommel doet veel Bosschenaren ongetwijfeld meteen denken aan de Bartenbrug. De bouw van de brug, die het centrum met de Graafsewijk verbindt, draaide ruim tien jaar geleden uit op debacle.
De nieuwe Bartenbrug werd telkens duurder en duurder. De brug bleef daarnaast zo lang dicht, dat winkeliers in de Hinthamereinde verlies draaiden, waarop de gemeente hen een schadevergoeding betaalde.