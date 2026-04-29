Gemeente Breda start onderzoek naar gevaarlijk kruispunt na auto in woning

De gemeente Breda gaat een onderzoek starten naar de verkeersveiligheid op het kruispunt van de Haagweg met de Tuinzigtlaan, waar al vaker ongelukken zijn gebeurd. Dat laat de gemeente woensdag weten in reactie op het ongeluk waarbij opnieuw een auto een woning binnenreed.

Maandagavond ging het mis op de Tuinzigtlaan, op de kruising met de Haagweg. Een 23-jarige automobilist reed rond kwart over elf met zijn auto een huis binnen , waar bewoners Olga en Aad net in bed lagen. De bestuurder is aangehouden en testte mogelijk positief op cannabis.

Door de klap stortte een deel van de muur in en ontstond een grote ravage. Hulpdiensten waren uren bezig om het huis te stabiliseren. Ook raakte de meterkast zwaar beschadigd, wat leidde tot een gaslek en stroomuitval in de woning en omliggende huizen.

Onderzoek naar verkeerssituatie

De gemeente Breda laat weten dat het ongeluk aanleiding is om de situatie onder de loep te nemen. In het onderzoek wordt gekeken naar de inrichting van de weg, de snelheden die er worden gereden en eerdere incidenten op deze plek. Ook wordt contact opgenomen met de betrokken bewoners.

Het is niet de eerste keer dat het hier misgaat: zeven jaar geleden reed er ook al een auto het huis binnen en ook in de buurt zijn vaker vergelijkbare ongelukken gebeurd. Zo reed bij buren ook al eens een auto naar binnen, werd bij de overbuurman al twee keer een tuinmuur geramd en ging drie weken geleden nog een lantaarnpaal aan de overkant van de straat omver. Voor bewoners Olga en Aad is de maat vol. Zij zijn samen met buurtbewoners een petitie gestart om maatregelen af te dwingen.