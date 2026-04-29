Met duizenden liters water blussen Brabantse Chinooks brand in Gelderland

Vier Brabantse Chinook-transporthelikopters en een Cougar-helikopter uit Gilze-Rijen lozen woensdag duizenden liters water om te helpen bij het blussen van de brand op het militair oefenterrein in het Gelderse 't Harde. "Het is de eerste inzet van dit jaar", zegt een woordvoerder van de luchtmacht.

Vliegbasis Gilze-Rijen is de enige plek in Nederland waar de grote transporthelikopters opstijgen. De eerste vertrok woensdagmiddag om 13.11 uur om de brand in 't Harde, in de buurt van Epe, te ondersteunen. Later ging ook een Cougar-transporthelikopter die kant op om te helpen met het blussen.

7600 liter in waterzak

Onder elke Chinook hangt een zogenoemde bambi bucket. Dat is een oranje waterzak waar 7600 liter in kan. "Die zakt in een rivier of waterplas en dan loopt de bambi bucket vol", vertelt de woordvoerder. "Het water kan op één plek gedropt worden, maar het kan ook dienen als watergordijn om zo een lange strook nat te maken."

Het water wordt uit een diepe plas of rivier gehaald, ergens in de buurt van de brand. Het is niet bekend hoe vaak de oranje waterzakken inmiddels al zijn geleegd. "De brandweer is ter plaatse en die bepaalt waar wij het water laten vallen. Het is een samenwerking tussen de Veiligheidsregio en de brandweer."