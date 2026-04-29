Met duizenden liters water blussen Brabantse Chinooks brand in Gelderland
Vier Brabantse Chinook-transporthelikopters en een Cougar-helikopter uit Gilze-Rijen lozen woensdag duizenden liters water om te helpen bij het blussen van de brand op het militair oefenterrein in het Gelderse 't Harde. "Het is de eerste inzet van dit jaar", zegt een woordvoerder van de luchtmacht.
Vliegbasis Gilze-Rijen is de enige plek in Nederland waar de grote transporthelikopters opstijgen. De eerste vertrok woensdagmiddag om 13.11 uur om de brand in 't Harde, in de buurt van Epe, te ondersteunen. Later ging ook een Cougar-transporthelikopter die kant op om te helpen met het blussen.
7600 liter in waterzak
Onder elke Chinook hangt een zogenoemde bambi bucket. Dat is een oranje waterzak waar 7600 liter in kan. "Die zakt in een rivier of waterplas en dan loopt de bambi bucket vol", vertelt de woordvoerder. "Het water kan op één plek gedropt worden, maar het kan ook dienen als watergordijn om zo een lange strook nat te maken."
Het water wordt uit een diepe plas of rivier gehaald, ergens in de buurt van de brand. Het is niet bekend hoe vaak de oranje waterzakken inmiddels al zijn geleegd. "De brandweer is ter plaatse en die bepaalt waar wij het water laten vallen. Het is een samenwerking tussen de Veiligheidsregio en de brandweer."
Keren terug bij zonsondergang
De Chinooks blijven vliegen totdat de brandweer aangeeft dat het niet meer nodig is. Als straks de zon ondergaat, vliegen ze weer terug naar Gilze-Rijen. "'s Avonds wordt het te gevaarlijk om te vliegen", vertelt ze.
Omwonenden van de vliegbasis in Gilze-Rijen hebben bericht gekregen dat de Chinooks donderdagochtend vanaf zes uur weer kunnen opstijgen.
Het is niet de eerste keer dat Chinooks uitrukken vanaf Gilze-Rijen. In augustus 2025 vlogen er twee van zulke zware helikopters naar natuurbranden in het noordoosten van Spanje. Ook in april vorig jaar rukte een Chinook uit naar een brand in Epe. Die heeft daar 24 keer een waterzak met 7600 liter water geloosd.
Militairen geëvacueerd
De brand in 't Harde brak aan het eind van de ochtend uit tijdens een oefening. Militairen werden toen geëvacueerd. De rook van de brand is zelfs te zien in delen van Zuid-Holland.
Ook brandweermensen van de drie Brabantse veiligheidsregio’s springen bij, laat de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant weten. Dat zijn mensen van de Handcrew Zuid-Nederland, een team dat gespecialiseerd is in het bestrijden van natuurbranden.