Zoektocht naar ervaren bouwlui loopt vast: 'Er is niet aan te komen'

In de bouwsector kijken ze met vrees naar de toekomst, nu de personeelstekorten in Brabant de komende jaren verder op dreigen te lopen door vergrijzing. Elf procent van de werknemers in onze provincie is 60 jaar of ouder, wat betekent dat er op termijn flink wat ervaren krachten met pensioen gaan. Nieuwe vakmensen vinden valt niet mee, zo blijkt uit navraag bij bouwbedrijven.

Remco Broeren, directeur van Broeren & Das Bouwbedrijf uit Veldhoven, herkent de problemen maar al te goed. Het bouwbedrijf, waar acht mensen werken, is al een tijd op zoek naar een allround timmerman, maar het lukt maar niet om iemand geschikt te vinden. "Er is gewoon niet aan te komen", zegt hij.

Dat heeft verschillende oorzaken. "Enerzijds zijn goede, ervaren vaklieden al ergens aan het werk en die gaan niet weg, want ze zitten daar gebakken. Een bedrijf doet er namelijk alles aan om iemand met gouden handjes te behouden", zegt Broeren. Ook zijn er veel zzp'ers actief in de bouw: mensen die zelfstandig werken en niet in dienst gaan bij een bedrijf. "We maken met regelmaat gebruik van zzp'ers bij een klus, maar het nadeel is dat ze hun eigen tijd indelen en ik hun planning niet kan bepalen."

Ten slotte is het volgens de directeur lastig om via scholen aan jonge krachten te komen. "We hebben BBL'ers (Beroepsbegeleidende Leerweg-leerlingen: mbo-studenten die leren en werken combineren, red.) en die proberen we ook voor langere tijd bij ons te houden." Maar de bouwwereld heeft nog altijd te maken met een imagoprobleem, weet hij. "De meesten vinden het nu eenmaal geen sexy beroep. En jongeren krijgen vaak te horen dat ze beter kunnen gaan studeren dan een ambacht kunnen leren." Een van de personeelsleden bij het Veldhovense bouwbedrijf is 62 jaar oud en daarmee komt het pensioen in zicht. "Als hij op dit moment zou vertrekken, dan zou hij amper te vervangen zijn. We kunnen het opvangen door minder werk aan te pakken, maar daarmee staan we de groei van het bedrijf ook in de weg."

Ook Mark Priems van Priems Bouw in Bladel maakt zich zorgen over de vergrijzing. De metselspecialist heeft twintig mensen in loondienst, en zes van hen zijn 60-plussers. De eigenaar realiseert zich dat er een flinke leegloop van het bedrijf aankomt. "Sommigen zullen zelfs eerder stoppen, omdat ze fysiek zwaar werk hebben verricht (de zogenoemde zwaarwerkregeling, red.)."

Priems hoopt dat hij tegen die tijd weer mensen heeft kunnen aantrekken, maar hij ziet het somber in. "Bij twintigers heerst de trend: ik ga zelfstandig aan de slag en word zzp'er, want dan verdien ik veel meer." "50-plussers overwegen wel om in dienst te treden, maar dat is niet zonder risico", vervolgt hij. Het is namelijk de vraag hoe lang iemand nog in staat is om het zware werk te doen. "Ik hoorde laatst dat er iemand in die leeftijdscategorie was aangenomen bij een ander bouwbedrijf, en binnen anderhalve week lag hij eruit door rugproblemen."