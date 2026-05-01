Door vrachtwagen vernield oorlogsmonument in ere hersteld

Een oorlogsmonument in Werkendam, waar in de Tweede Wereldoorlog een Engelse bommenwerper neerstortte, raakte in oktober zwaar beschadigd door een vrachtwagen. Nu is het in ere hersteld.

Een vrachtwagen vervoert tarwe op de kruising van de Weeresteinweg en de Grote Waardweg in Werkendam, maar belandt per ongeluk in de berm. De vrachtwagen kantelt en belandt op zijn zij, waarbij het oorlogsmonument zwaar beschadigd raakt. De chauffeur raakt gewond en wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

“Er was gewoon niks van over. Ja, die twee grote brokstukken”, blikt Corine Koek-Maasdam uit Werkendam terug op de schade die op een herfstachtige dag in oktober wordt aangericht aan het monument van de Engelse bommenwerper Lancester LM508 SR-P.

‘Geen prettige aanblik’

Propellerbladen die normaalgesproken vastzitten aan een motorblok van een vliegtuig, liggen door de klap van de vrachtwagen ineens naast het oorlogsmonument. Ook twee stalen klaprozen zijn verbogen.

“Om het aan stukken te zien liggen, is geen prettige aanblik”, vertelde Corine eerder al aan Omroep Brabant. Het monument betekent veel voor haar. Ze schreef namelijk een boek over de bemanningsleden van de Engelse bommenwerper, die in de nacht van 22 juni 1944 werd neergehaald door een Duitse nachtjager en al brandend neerstortte in de Werkendamse Borcharenpolder.

In 2016 is er een monument geplaatst op de plek waar de Lancester neerstortte. Op de polderweg ging het vorig jaar oktober mis, toen een vrachtwagen op het monument belandde. “Het was helemaal geruïneerd”, zegt ontwerper Roel van Zeelst. “Ik ben gelijk vanuit Breda op de motor gestapt en er heen gereden. Het was zo’n raar gezicht!”

Bewustzijn creëren

Gelukkig zag hij al snel dat het gerestaureerd kon worden. De propellerbladen zijn inmiddels weer bevestigd aan het motorblok, dat in een bak is geplaatst. Ook het bord met namen van de slachtoffers is weer hersteld.



Sinds donderdag staat het weer in volle glorie te pronken op zijn vertrouwde plek. Er zijn keien voor geplaatst, om te voorkomen dat er in de toekomst weer een vrachtwagen tegenaan botst. Die rijden donderdagmiddag nog steeds af en aan over de polderweg.

Corine is blij dat het verhaal van de acht bemanningsleden van de Lancester, waarvan er twee overleden en zes krijgsgevangen werden gemaakt, dankzij de restauratie door Roel niet verloren gaat. “Het is belangrijk om dit soort verhalen te blijven vertellen om bewustzijn te creëren. Vrijheid is gewoon niet vanzelfsprekend.”