Provincie kampte met veel natuurbranden, zo komt dat volgens onze weerman

Meerdere natuurbranden braken donderdag op verschillende plekken in onze provincie uit. Volgens meteoroloog Jeroen Elferink van Weerplaza is dat geen toeval: de aanhoudende droogte en stevige wind zorgen voor een gevaarlijke combinatie. “Een soort ingrediëntenlijst voor natuurbranden”, zegt hij.

Toch benadrukt hij dat het weer niet de enige oorzaak is. “Er moet altijd iets zijn dat de brand start, zoals een peuk, glas of een ongelukje. Maar het weer bepaalt nu wel hoe snel en groot zo’n brand kan worden.”

Volgens Elferink is het vooral de combinatie van factoren die het gevaar zo groot maakt. “Het is al weken droog en er is nauwelijks neerslag gevallen. Dan krijg je een droge ondergrond. planten en onkruid die snel kunnen ontbranden.” Daarbovenop zorgt een stevige oostenwind ervoor dat vuur zich sneller verspreidt en moeilijker te bestrijden is.

Risico op natuurbranden blijft voorlopig aanwezig

Volgens Elferink blijft het risico op natuurbranden voorlopig aanwezig, zolang het droog blijft. “De randvoorwaarden zijn hetzelfde. De droogte is er nog niet uit”, zegt hij.

Vrijdag kan de situatie wel iets veranderen doordat de wind naar verwachting afneemt. Daardoor kan een brand zich mogelijk minder snel verspreiden. “Dan zou het vuur in theorie iets minder snel kunnen overslaan”, legt hij uit, al blijft dat lastig te voorspellen.

De droogte zelf houdt in elk geval nog aan. “Die is vrijdag niet voorbij", stelt Elferink. Pas richting het weekend lijkt er verandering te komen, wanneer de kans op buien toeneemt. Dat kan voor enige verlichting zorgen, al blijft alertheid volgens hem nodig.

Meerdere branden tegelijk

Door de omstandigheden ontstonden donderdag op meerdere plekken in korte tijd natuurbranden. Zo woedde er een grote brand op de Oirschotse Heide en bereikte vuur in de omgeving van Kempen Airport zelfs het vliegveld. Dat werd ontruimd, net als het nabijgelegen azc in Budel.

Ook elders in de provincie, onder meer in Schijf en Moergestel, moesten brandweerkorpsen uitrukken. Door de gelijktijdige branden stond de brandweer onder druk en werden extra middelen ingezet, zoals helikopters.