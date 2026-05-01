Brandweerman blikt terug op enorm drukke dag: 'Er zijn grenzen'

De branden die donderdag op meerdere plekken in Brabant woedden, maken duidelijk hoe groot de druk op de brandweer kan worden op het moment dat er verschillende situaties zijn. "Het was heel erg veel en dat betekent dat je soms tegen de grenzen aan zult lopen van wat je nog aankunt", zegt brandweerman Paul van Dooren.

130 brandweerlieden Bij de brand op de Oirschotse Heide werd groots ingezet en ook in Waalwijk en Budel rukte de brandweer massaal uit. In Oirschot waren donderdag ongeveer 130 brandweermensen aan het werk. Later op de dag werden die afgelost door nog eens tientallen collega's.

Volgens Van Dooren was er donderdag geen sprake van een situatie waarin de brandweer het niet meer aankon, maar begon het er wel op te lijken. "Op het moment dat er zoveel branden tegelijkertijd zijn, wordt het wel krap. Als je meerdere hoofdofficieren van dienst tegelijk moet inzetten en ook rekening moet houden met het aflossen van brandweerlieden, dan merk je wel dat de druk toeneemt", legt hij uit.

De omstandigheden van de brand op de Oirschotse Heide waar Van Dooren was, maakten het werk extra zwaar. "Het was een moeilijke brand. De collega's moesten veel slangen sjouwen en het was erg heet. Ook stond er veel wind en laaide de brand steeds weer op vanwege de droogte", vertelt Van Dooren. Het was dus stevig aanpakken voor de brandweer.

Groots uitrukken belangrijk

Een dag zoals donderdag laat volgens de brandweerman ook zien hoe belangrijk het is om snel groot uit te rukken. "Juist door snel en met veel materieel ter plaatse te zijn, kun je kleinere branden klein houden."

Een belangrijk deel van die inzet komt van vrijwilligers die flexibel zijn om bij te springen wanneer dat nodig is. "Zij hebben hun eigen baan, maar zijn toch allemaal bereid om te komen helpen en worden daar ook door hun werkgever door gesteund." Dat dit mogelijk is, laat volgens Van Dooren zien hoe betrokken iedereen is.

'Je kunt overvraagd worden'

Tegelijkertijd zit daar ook iets kwetsbaars, want de vrijwilligers moeten ook hun eigen werk draaiende houden en kunnen niet altijd allemaal weg. "Op het moment dat we in Nederland te maken krijgen met een situatie waarbij we toch overvraagd kunnen worden, omdat er meerdere branden of incidenten tegelijkertijd zijn kunnen we tegen grenzen aanlopen van wat je aankan."

Ondanks de druk blijft de motivatie onder brandweermensen groot. "Je ziet veel enthousiasme bij collega’s om goed werk af te leveren." Vrijwel alle posten in de regio hebben donderdag bijgedragen aan de bestrijding van de branden"