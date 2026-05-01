Natuurbrand in Budel laait op, Franse en Duitse brandweer helpt blussen
De brand tussen Budel en Weert is aan het eind van de vrijdagochtend opgelaaid. Veel hulpdiensten zijn aanwezig om de brand te bestrijden.
De Geuzerdijk is door de brand afgesloten voor al het verkeer. De Franse en Duitse brandweer helpen mee met het bestrijden van het vuur.
De winkels en bedrijven in Budel en omgeving kunnen vrijdag volgens de veiligheidsregio open, hoewel de natuurbrand die donderdag ontstond bij het naastgelegen Weert nog niet uit is. De rook van de grote brand trok richting Budel.
Inwoners van Budel en omgeving krijgen vrijdag nog wel het advies alert te blijven en zoveel mogelijk uit de rook van de brand te blijven. De brand is onder controle, maar nog niet uit.
De veiligheidsregio in Brabant zegt dat inwoners hulpdiensten in de omgeving de ruimte moeten blijven geven. Rond de brand in Weert geldt een noodverordening. Niemand anders dan hulpverleners mag dat gebied in.
Bedreiging voor Kempen Airport
Het ging donderdagmiddag helemaal mis bij het militaire oefenterrein Weerter- en Budelerbergen. Door nog onbekende oorzaak brak er brand uit op het oefenterrein. De vlammen bedreigden lange tijd het aangrenzende Kempen Airport. Het vliegveld moest langere tijd ontruimd worden.
Volgens de woordvoerder van het vliegveld wordt er de laatste tijd veel vaker en intensiever geoefend. "Er wordt regelmatig geoefend met handgranaten, explosieven en vuurpijlen en wordt er met kogels geschoten. Daardoor kan er vuur ontstaan. We maken ons al maanden zorgen", vertelde de woordvoerder van Kempen Airport donderdag aan Omroep Brabant.
Brand begon op militair oefenterrein
De brand begon donderdag op het militair oefenterrein Weerter- en Budelerbergen in Weert, net over de provinciegrens bij Budel. Het is een bosrijk gebied met heiden en droog stuifzand. Het natuurgebied is 912 hectare groot en strekt zich uit van Weert tot Cranendonck.
De Legerplaats Budel, de Nassau-Dietzkazerne, beslaat een groot deel van het natuurgebied en is eigendom van het ministerie van Defensie. Een ander deel met wandelroutes is open voor het publiek.
