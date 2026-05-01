Natuurbrand in Budel laait op, Franse en Duitse brandweer helpt blussen

De brand tussen Budel en Weert is aan het eind van de vrijdagochtend opgelaaid. Veel hulpdiensten zijn aanwezig om de brand te bestrijden.

De Geuzerdijk is door de brand afgesloten voor al het verkeer. De Franse en Duitse brandweer helpen mee met het bestrijden van het vuur. De winkels en bedrijven in Budel en omgeving kunnen vrijdag volgens de veiligheidsregio open, hoewel de natuurbrand die donderdag ontstond bij het naastgelegen Weert nog niet uit is. De rook van de grote brand trok richting Budel. Inwoners van Budel en omgeving krijgen vrijdag nog wel het advies alert te blijven en zoveel mogelijk uit de rook van de brand te blijven. De brand is onder controle, maar nog niet uit.

De veiligheidsregio in Brabant zegt dat inwoners hulpdiensten in de omgeving de ruimte moeten blijven geven. Rond de brand in Weert geldt een noodverordening. Niemand anders dan hulpverleners mag dat gebied in.

