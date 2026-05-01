Kleine waaghalzen halen hun hart op aan nieuwe Eftelingattractie Hooghmoed

Goed nieuws voor kleine waaghalzen. De Efteling heeft er een nieuwe spannende attractie bij, Hooghmoed. Hierin kun je je adrenalineshot halen ook al ben je maar 90 centimeter lang. Kleine maar ook grote bezoekers maken een vrije val van 6 meter.

De ontwerper van Hooghmoed, Karel Willemen, is vrijdag op de eerste dag dat de nieuwe attractie open is erg in zijn nopjes. "Je kunt het allemaal achter je bureau bedenken, maar in de praktijk kan het toch anders uitpakken. Hooghmoed is een onderdeel van het verhaal dat de Efteling wil vertellen en dat lijkt deze eerste dag allemaal goed aan te sluiten."

De nieuwe attractie staat in het gebied van Baron 1898, een achtbaan die ook een duik maakt maar daarvoor moet je minimaal 132 centimeter zijn. Hooghmoed is daarom vooral bedoeld voor kinderen.

Goudsmelterij met drie hoge schoorstenen

In het Eftelingverhaal in dit ruige gedeelte speelt 'de Baron' met zijn razende mijnwerkerswagentjes de hoofdrol. Een nieuwe bijrol is weggelegd voor Hooghmoed, een goudsmelterij met drie hoge schoorstenen van bijna 15 meter. De 'witte wieven' die de hebberige Baron tegenwerken in de mijn zijn ook aanwezig in de smelterij. De bezoekers maken in hun rit de schoorstenen schoon maar dat verloopt daardoor niet soepel.

De ontwerper vindt zijn bedenksel ook niet te eng. "Het is een beetje spannend maar niet té. Dit zijn ervaringen die je je hele leven meedraagt. Die momenten dat je net even over dat drempeltje gaat, dat is juist leuk."

Park zijn voor iedereen

Ook de Efteling-directeur is tevreden als hij kijkt naar de enorme rij bezoekers die Hooghmoed willen ervaren. "Wij willen een park zijn voor iedereen. Dit is voor hen die nog te klein zijn voor De Baron maar wel op zoek zijn naar spanning. Daarnaast is dit ook leuk voor wie geen zin heeft in zijn maag in de keel. Hooghmoed is dan net te doen."

En de eerste kleine durfals, die zijn blij en gaan gewoon nog een keer.

De laatste attractie die de Efteling opende, is Danse Macabre. In oktober 2024 opende de attractie die het geliefde Spookslot na 44 jaar verving.