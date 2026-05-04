Burgerreservisten oefenen in Vught met rampsituatie: 'Intensieve dagen'

Een vrachtwagen die een gebouw in puin rijdt, een kettingbotsing en meerdere gewonden: bij het Nationaal Trainingscentrum in Vught oefenden vrijdag tientallen mensen met een realistische rampsituatie. Het ging om een training van De BurgerReserve, een nieuw initiatief dat mensen opleidt tot burgerreservist.

Bij reservisten denk je misschien aan het leger, maar dat is hier niet het geval. Burgerreservisten zijn mensen die anderen willen helpen in tijden van crisis en nood. Zij kunnen bijvoorbeeld de brandweer en het Rode Kruis bijstaan bij een ramp. "Burgerreservisten zijn vooral nodig als de situatie zo ernstig is dat de overheid het even niet meer alleen aankan", legt Ralf van Vegten, directeur van De BurgerReserve, uit. "Het gaat er vooral om dat mensen elkaar kunnen helpen." 'Nuttig voor iedere dag'

Uit onderzoek blijkt dat burgers vaak als eersten op een rampplek zijn of in een crisissituatie in actie komen. Tijdens de training leren deelnemers niet alleen procedures en theorie, maar ook hoe ze kalm blijven, samenwerken en prioriteiten stellen.

"Het doel is onder andere dat mensen zich realiseren dat ze in tijden van crisis veel meer kunnen dan ze denken", zegt Van Vegten. "Dat je niet wegloopt maar in actie komt als er iets aan de hand is." Ook skills als reanimatie en EHBO komen aan bod. "De kennis die je opdoet is dus niet alleen nuttig in tijden van crisis, maar voor iedere dag."

Een oefening.

De deelnemers komen uit allerlei hoeken. Van gemeenteambtenaren en verpleegkundigen in opleiding tot medewerkers in de gehandicaptenzorg en trainees bij Defensie: allemaal doen ze vrijdag mee aan de training in Vught. "Het zijn intensieve dagen", vindt Gijs, in het dagelijks leven rijksambtenaar. "Maar ik heb al een hoop geleerd. Ik wilde vooral weten hoe je reageert onder druk, als er iets gebeurt waar je niet op gerekend had. En je leert samenwerken met mensen die je niet kent." Duizenden aanmeldingen

Iedereen van 18 jaar of ouder met een gemiddelde conditie en gezondheid kan burgerreservist worden. Je krijgt een online training en een 'praktijkexpeditie' van dertig uur. Al duizenden mensen meldden zich aan en de eerste honderden mensen zijn opgeleid. "Het is de bedoeling dat er over zes jaar 130.000 burgerreservisten in Nederland zijn", zegt Van Vegten. "Dat betekent één in elke straat. Dan heb je in elke wijk mensen die medebewoners kunnen helpen in tijden van crisis. Het is een enorme, maar wel heel mooie klus."

Iemand wordt geholpen tijdens de oefening.

Nog niet alles ging goed tijdens de training vrijdag, maar ook dát is nuttig vindt een van de deelnemers van de training. "Daardoor ga je 's avonds in bed toch nadenken: wat had ik anders kunnen doen? Ik heb echt dingen geleerd die ik van tevoren nog niet wist. Je bent voorbereid op alle vormen van noodsituaties." Deelnemers hoeven 'in de basis' niet zelf te betalen voor de opleiding tot burgerreservist. De BurgerReserve moedigt werkgevers aan om te betalen voor de trainingen.