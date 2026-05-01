Michael van Gerwen over klap op feestje: 'Wat gebeurt hier nou?'

Darter Michael van Gerwen zegt compleet verrast te zijn geweest toen hij tijdens Koningsnacht in Den Bosch een klap kreeg op een feestje. "Ik stond echt een beetje verbaasd te kijken. Wat gebeurt hier nou?"

Op Koningsnacht liep een feestje in Den Bosch uit de hand. Van Gerwen raakte daar in gesprek met een man, waarna de sfeer omsloeg. Op beelden is te zien dat er een woordenwisseling ontstaat en de man de darter een klap geeft. Beveiligers grijpen direct in en halen de man weg. "Ik stond echt een beetje verbaasd te kijken. Hij was met een groepje en ik vroeg aan een meisje die bij hem liep: 'waarom doet hij agressief?' Ik ken hem helemaal niet", zegt Van Gerwen tegen Shownieuws.

Volgens de darter ligt deze situatie anders dan een eerder voorval in september, toen hij betrokken was bij een vechtpartij in een dönerzaak in Den Bosch. Daarbij gingen beelden rond waarop te zien was hoe Van Gerwen in een worsteling belandde met een andere man. "Toen was het meer dommigheid van mezelf. Maar nu heb ik niet eens een woord met die gozer gesproken", zegt de darter. "Ik vind het heel raar, maar daarom vind ik wel dat ik me wel mag verdedigen."

“Bericht met excuses was voor mij genoeg.”