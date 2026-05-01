Michael van Gerwen verbaasd na klap op feestje: 'Ik ken hem helemaal niet'
Darter Michael van Gerwen zegt compleet verrast te zijn geweest toen hij tijdens Koningsnacht in Den Bosch een klap kreeg op een feestje. "Ik stond echt een beetje verbaasd te kijken. Wat gebeurt hier nou?"
Op Koningsnacht liep een feestje in Den Bosch uit de hand. Van Gerwen raakte daar in gesprek met een man, waarna de sfeer omsloeg. Op beelden is te zien dat er een woordenwisseling ontstaat en de man de darter een klap geeft. Beveiligers grijpen direct in en halen de man weg.
"Ik stond echt een beetje verbaasd te kijken. Hij was met een groepje en ik vroeg aan een meisje die bij hem liep: 'waarom doet hij agressief?' Ik ken hem helemaal niet", zegt Van Gerwen tegen Shownieuws.
Volgens de darter ligt deze situatie anders dan een eerder voorval in september, toen hij betrokken was bij een vechtpartij in een dönerzaak in Den Bosch. Daarbij gingen beelden rond waarop te zien was hoe Van Gerwen in een worsteling belandde met een andere man.
"Toen was het meer dommigheid van mezelf. Maar nu heb ik niet eens een woord met die gozer gesproken", zegt de darter. "Ik vind het heel raar, maar daarom vind ik wel dat ik me wel mag verdedigen."
“Bericht met excuses was voor mij genoeg.”
De darter benadrukt dat hij het inmiddels achter zich heeft gelaten. "Het feit dat ik de dag erna een berichtje van hem had met excuses, en dat zijn vrouw tegen hem moest vertellen wat hij de dag ervoor had gedaan.. ik denk dat dat genoeg was", zegt hij.
Van Gerwen geeft aan dat de organisatie hem nog vroeg of hij aangifte wilde doen, maar dat hij daarvan heeft afgezien. "Ik vind het zo’n klein voorval. Ik ben daarna gewoon overgegaan tot de orde van de dag", vertelt hij.
Daarmee is voor hem de kous af en ziet hij geen aanleiding om er verder nog iets mee te doen. "Alleen omdat ik een bekend persoon ben, zijn mensen sneller geneigd om heel irritant te doen. Heel jammer dat het eigenlijk zo moet."