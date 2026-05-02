Buitenlandse hulp ingezet bij nablussen natuurbrand Budel, nog steeds bezig

De brandweer is zaterdag nog altijd aan het nablussen tussen Budel en Weert na de verwoestende natuurbrand afgelopen week. Ook de Duitse en Franse collega's schieten de korpsen dit weekend te hulp. Door de hoge temperaturen op bepaalde 'hotspots' en de harde wind kan het vuur ineens oplaaien. "Maar de situatie is onder controle", stelt de Veiligheidsregio gerust.

"Het vuur laait niet opnieuw op. We hebben de situatie onder controle, maar we hebben een aantal hotspots met hoge temperaturen. In combinatie met wind of brandstof kan het vuur zo weer oplaaien dus we houden het gebied nat of blussen direct als het gaat branden", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

Het militaire oefenterrein Weerter- en Budelerbergen is niet begaanbaar met de voertuigen van de Nederlandse brandweerkorpsen. De korpsen uit het buitenland hebben wel voertuigen die geschikt zijn. "Maar op het terrein staan ook bomen dus we moeten veel met de hand nablussen", vertelt de woordvoerder.

Brand op oefenterrein

Het ging donderdagmiddag helemaal mis bij het militaire oefenterrein Weerter- en Budelerbergen. Door nog onbekende oorzaak brak er brand uit op het oefenterrein. De vlammen bedreigden lange tijd het aangrenzende Kempen Airport. Het vliegveld moest langere tijd ontruimd worden.

Vrijdagochtend laaide het vuur tussen Budel en Weert weer even op. De Geuzendijk in Budel werd afgesloten voor verkeer en de hulpdiensten waren volop bezig met de bestrijding van het vuur. Ook inwoners van Budel moesten alert zijn, meldde de Veiligheidsregio.