Boswachters zetten vraagtekens bij militaire oefeningen: 'Wees voorbeeld'

Boswachters vinden het merkwaardig dat Defensie doorgaat met oefeningen in natuurgebieden ondanks de droogte. Waar zij zich iedere dag inzetten om mensen te wijzen op de gevaren bij droogte, ging het deze week drie keer mis op militaire oefenterreinen. "Dat kunnen wij moeilijk verkopen", zegt boswachter Wim de Jong.

Boswachter Wim de Jong, verantwoordelijk voor een gebied in de Zuidelijke Kempen, snapt dat het leger wil oefenen. "Ik heb liever ook geen Russische tank in mijn achtertuin, maar het is merkwaardig met deze droogte." De boswachter probeert mensen in het broedseizoen en met de aanhoudende droogte bewust te maken van de regels én de risico's in natuurgebieden. Dat is volgens hem moeilijk uit te leggen als Defensie ondanks de droogte doorgaat met oefeningen. "Het is voor ons dan moeilijk te verkopen dat je geen sigaretten in de natuur moet roken. Defensie heeft een voorbeeldfunctie en moet daar niet in te kort schieten."

Ook boswachter Frans Kapteijns uit Oisterwijk heeft zijn vraagtekens bij het besluit van Defensie. "Schuif de oefeningen, als die nodig zijn, gewoon een paar dagen op tot het weer geregend heeft", vindt hij. Peter Voorn, ecoloog bij Natuurmonumenten, snapt ook niet waarom Defensie ondanks de droogte, harde wind en het broedseizoen doorgaat met oefeningen, terwijl natuurbeheerders in deze omstandigheden niets kunnen doen. "Bij code geel en rood in het broedseizoen zouden alle oefeningen tot nader order gecanceld moeten worden. Dat noem ik je maatschappelijke en ecologische plicht en verantwoordelijkheid nemen."

Extra maatregelen tijdens oefeningen Defensie heeft deze week wél laten weten dat er extra maatregelen gelden bij militaire oefeningen. Zo worden bij oefeningen geen pyrotechnische middelen, springstoffen en hitteproducerende munitie meer gebruikt. Ook zijn kookactiviteiten stilgelegd. “Het is heel vervelend voor omstanders, campings en de natuur zelf, maar we moeten blijven oefenen om klaar te zijn voor crises en het opleiden van onze mensen", zei commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim deze week na vier branden op militaire oefenterreinen. De branden op de Oirschotse Heide, tussen Budel en Weert, in het Gelderse 't Harde en op een militair terrein in Assen ontstonden toen Defensie bezig was met oefeningen, maar wat de exacte oorzaak van de branden zijn, moet onderzocht worden door de Marechaussee.