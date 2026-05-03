Onweer zorgt voor prachtige plaatjes: 'De buien waren opvallend'

Op sommige plekken in Brabant onweerde het zaterdagavond stevig. Grote overlast bleef uit, maar de buien zorgden wél voor mooie foto's. Ook stormjager Paul Begijn uit Den Bosch ging op pad. Nu het 'stormseizoen' is begonnen, heeft hij nog wel wat tips voor mensen die ook mooie plaatjes willen schieten.

Kies een mooi landschap Het grensgebied is alleen niet zo'n geweldige locatie qua landschap, zegt Begijn. "Met een kale akker zijn we niet tevreden. Ik zoek altijd naar een compositie, bijvoorbeeld met de skyline van een stad of molens. Dat is een leuk spelletje: eerst met meteorologie kijken waar de bui komt, en dan op de locatie scouten voor een mooi landschap."

Die locatie is niet zomaar gekozen. Dat is dan ook meteen zijn eerste tip: bestudeer de weerradars goed. Tijdens de bui, maar ook al dagen van tevoren. "Dan zie je waar het interessant wordt qua onweer."

Begijn wist dat het er zaterdagavond aan zat te komen en daar werd hij blij van. Als stormjager gaat hij graag onweersbuien achterna om de mooiste plaatjes te schieten. "Gisteren gingen we naar de grens van Brabant en België", vertelt hij.

Of je nu speciaal naar een goede plek rijdt of gewoon thuis foto's maakt, pak er apps bij die bliksemdetecties goed weergeven. "Zo kun je de bliksemhaarden in de gaten houden en je kunt zien of de bui 'gezond' is. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de bui genoeg bliksem produceert."

Wat is een goed moment voor foto's?

Ook het moment waarop je de foto maakt is belangrijk, want het moet donker genoeg zijn. "Dat heb je natuurlijk niet altijd in de hand. Maar de mooiste tijdstippen zijn ongeveer één uur voor zonsondergang - het gouden uurtje - of één uur ná zonsondergang. Dat noemen we het blauwe uurtje. Op die momenten is het landschap nog net goed verlicht én heb je een goede sluitertijd om bliksem vast te leggen."

Die sluitertijd, da's ook een belangrijke. "Dat houdt in dat je je camera ongeveer vijf seconden aanzet, zodat-ie alle bliksem binnen die seconden vastlegt. De grote uitdaging is dat je foto scherp blijft. Kies daarom een 'kunstmatige lichtbron' waarop je kan focussen, zoals een windmolen of een lampje in de verte."

Buien waren opvallend

Verder is een statief volgens Begijn je grootste vriend. Daardoor kun je die sluitertijd goed pakken, maar blijf je ook stabiel als het waait tijdens een bui.

Al is het wel verstandig om foto's niet ín een bui te maken, maar aan de rand daarvan. "Ongeveer twintig minuten voordat het losgaat. Want als de bui begint, waait en regent het en dat is niet handig. Maar het is ook gevaarlijk."

De buien zaterdagavond waren volgens Begijn sowieso bijzonder. "De buien waren CG-actief. Dat betekent dat de bliksem vanuit wolken naar de grond wordt gestuurd. Normaal gesproken blijft negentig procent van de bliksem in de wolken, maar gisteren zag je ook schichten naar beneden. Dat was opvallend." Hij lacht. "En fijn voor fotografen."