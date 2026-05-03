Vloggers Gio en Lynn blijven tóch in Brabantse miljoenenvilla

Vlogger Gio Latooy (27) en zijn vriendin Lynn Hermanussen (23) blijven toch in hun miljoenenvilla in Sint Willebrord wonen. Het YouTube-stel had hun super-de-luxe villa in januari te koop gezet, maar komt er nu op terug.

De vloggers verhuisden zo'n twee jaar geleden naar de Brabantse villa met vier slaapkamers, een gym, een royale woonkamer, een open keuken, een verwarmd zwembad en uitzicht over weilanden. Toch begon het vorig jaar bij Gio te kriebelen om dichterbij Rotterdam te wonen, waar hij vandaan komt.

Het stel zette het huis afgelopen januari voor 2,6 miljoen euro te koop. De vloggers hadden de komende week nog bezichtigingen gepland staan, maar kondigen dit weekend toch een opvallende beslissing aan.

"Ik dacht, ik ga het gelijk maar gewoon vertellen: we blijven. We waren helemaal klaar met twijfels en al het gezeik, dat we dachten: waar zijn we mee bezig, en waar maken we ons druk om? Maar we blijven gewoon”, vertelt Gio in zijn vlog. Zijn vriendin is ook opgelucht en droomt al direct over de nieuwe mogelijkheden. "Ik zit al meteen te denken hoe we het gaan veranderen."