Hans Teeuwen zet pratend publiek de zaal uit in Breda: 'Wegwezen!'

Cabaretier Hans Teeuwen heeft twee mannen de zaal uit gezet tijdens zijn voorstelling in Breda. De mannen waren aan het praten en daar was Teeuwen duidelijk niet van gediend. "Wegwezen!"

Dat is te zien op een video die rondgaat op TikTok. De cabaretier uit Budel stond donderdagavond op de planken van het Chassé Theater met zijn show De Laffe Verlosser toen twee mannen op de eerste rij door de show heen praatten.

Daar is Teeuwen op een gegeven moment klaar mee. De video begint pas nadat de cabaretier de twee waarschijnlijk al eens heeft gevraagd om te vertrekken, maar de mannen lijken het nog niet echt te kunnen geloven.

Andere man moet 'snaveltje' houden

Het publiek is het er duidelijk wel mee eens en klapt. Teeuwen zit op zijn knieën vooraan het podium en kijkt de twee aan. "Wegwezen!", zegt hij terwijl hij naar de uitgang gebaard. De mannen kijken elkaar vragend aan. "Ja, wegwezen!", zegt de cabaretier nog eens.

Dan staan de mannen op en lopen weg. Teeuwen lijkt ze nog even te imiteren. Daarna spreekt hij de man die naast de twee mannen in het publiek zit. "Hé, wil jij blijven?", vraagt hij hem. Iedereen lacht. Het is niet duidelijk of deze man bij de pratende mannen hoort.

De man knikt. "Wat gaat het snaveltje dan doen?", vraagt Teeuwen. De man gebaart dat-ie z'n mond dicht zal houden. "Ja, snaveltje toe inderdaad. Niet stout zijn hè?", zegt de cabaretier nog.