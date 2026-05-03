Defensie zet zwaarste voertuig in bij bestrijding natuurbrand Budel

Defensie is zondagmiddag met de zogeheten 'Kodiak' te hulp geschoten bij de bestrijding van de natuurbrand in Budel. Het Leopard 2 geniedoorbraaksysteem is het zwaarste voertuig van Defensie en weegt meer dan 60.000 kilo.

'Het voertuig kan zeer zware werkzaamheden onder gevechtsomstandigheden uitvoeren', valt te lezen op de website van Defensie. Het onderstel van het voertuig is van een Leopard 2-gevechtstank. Het is ruim tien meter lang en bijna vier meter breed. Donderdag brak er brand uit op het militair oefenterein Weerter- en Budelerbergen. De brand woedt zondag nog steeds en dan met name onder de grond, soms zelfs tot veertig centimeter diepte. Het is volgens een woordvoerder van de brandweer heel moeilijk om deze 'hotspots' te blussen.

In Budel wordt het voertuig gebruikt om bomen opzij te schuiven en drie brede corridors te maken. Breed zandpad waar vuur niet overheen kan

"Met behulp van dit voertuig worden drie gebieden gemaakt met daaromheen een breed zandpad. Daar kan het vuur niet overheen. Als het vuur dan weer oplaait, blijft het vuur binnen dat gebied", aldus de woordvoerder van de brandweer. De verwachting is dat zij het gebied vanavond overdragen aan de eigenaar (Defensie). "We laten een beheersbare situatie achter en maken dan heldere afspraken samen om te kijken hoe we het beheersbaar houden." De Kodiak (AEV3) wordt niet vaak ingezet. Eerder is het ook gebruikt bij de bestrijding van een grote brand op de Strabrechtse Heide.