Navigatie overslaan

Defensie zet zwaarste voertuig in bij bestrijding natuurbrand Budel

Vandaag om 16:49 • Aangepast vandaag om 19:23
Kodiak (AEV3) ingezet bij bestrijding natuurbrand in Budel (foto: Rico Vogels / SQ Vision).
Kodiak (AEV3) ingezet bij bestrijding natuurbrand in Budel (foto: Rico Vogels / SQ Vision).

Defensie is zondagmiddag met de zogeheten 'Kodiak' te hulp geschoten bij de bestrijding van de natuurbrand in Budel. Het Leopard 2 geniedoorbraaksysteem is het zwaarste voertuig van Defensie en weegt meer dan 60.000 kilo.

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

'Het voertuig kan zeer zware werkzaamheden onder gevechtsomstandigheden uitvoeren', valt te lezen op de website van Defensie. Het onderstel van het voertuig is van een Leopard 2-gevechtstank. Het is ruim tien meter lang en bijna vier meter breed. 

Donderdag brak er brand uit op het militair oefenterein Weerter- en Budelerbergen. De brand woedt zondag nog steeds en dan met name onder de grond, soms zelfs tot veertig centimeter diepte. Het is volgens een woordvoerder van de brandweer heel moeilijk om deze 'hotspots' te blussen.

In Budel wordt het voertuig gebruikt om bomen opzij te schuiven en drie brede corridors te maken.

Breed zandpad waar vuur niet overheen kan
"Met behulp van dit voertuig worden drie gebieden gemaakt met daaromheen een breed zandpad. Daar kan het vuur niet overheen. Als het vuur dan weer oplaait, blijft het vuur binnen dat gebied", aldus de woordvoerder van de brandweer. 

De verwachting is dat zij het gebied vanavond overdragen aan de eigenaar (Defensie). "We laten een beheersbare situatie achter en maken dan heldere afspraken samen om te kijken hoe we het beheersbaar houden."

De Kodiak (AEV3) wordt niet vaak ingezet. Eerder is het ook gebruikt bij de bestrijding van een grote brand op de Strabrechtse Heide.

De Kodiak is Defensies zwaarste voertuig en is vernoemd naar 's werelds grootste berensoort (foto: Rico Vogels / SQ Vision).
De Kodiak is Defensies zwaarste voertuig en is vernoemd naar 's werelds grootste berensoort (foto: Rico Vogels / SQ Vision).

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.