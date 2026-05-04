Originele manieren om aan de politie te ontkomen als je geen pruik hebt

Een man die een pruik op het hoofd zet om te ontkomen aan een politiecontrole in Uden, zoiets zie je niet vaak. Maar mensen probeerden de afgelopen jaren al wel op andere originele manieren aan agenten te ontkomen.

In de politieauto In januari 2020 veroorzaakte een 21-jarige man een hoop opschudding in Eindhoven. Hij sloeg na een botsing op de vlucht, vernielde auto’s, mishandelde iemand en wilde vervolgens ontsnappen in een toegesnelde politieauto .

De man in Uden had trouwens geen succes met zijn poging afgelopen weekend. De agenten herkenden hem ondanks de pruik , hielden hem aan en namen zijn auto in beslag nadat hij eerder al zijn rijbewijs had moeten inleveren vanwege rijden onder invloed.

De agenten hadden hun auto voor een garagebox geparkeerd en waren uitgestapt om de man te zoeken toen deze ineens naar buiten kwam rennen en in de politieauto stapte. Omdat de sleutels niet in het contact zaten, kon de man echter niet wegrijden. Met behulp van pepperspray werd de man uit de auto gesleurd.

Springen uit rijdende auto

Vorig jaar mei maakte een Poolse man het ook bont. Hij sprong uit een rijdende auto om uit handen van de politie te blijven. Agenten achtervolgden die auto, waarin de Pool als bijrijder zat, nadat ze zagen dat de bestuurder met een snelheid van 190 kilometer per uur over de A2 racete, twee rode verkeerslichten en een stopteken van de politie negeerde en met een snelheid van 111 kilometer per uur door een woonwijk raasde.

De Pool kwam trouwens niet ver. In een voortuin van een huis kon hij, met hulp van buurtbewoners, worden aangehouden. De bestuurder besloot wat verderop alsnog te stoppen. Hij testte positief op het gebruik van alcohol en cocaïne.

Lift

Op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg gebeurde in november 2025 iets soortgelijks. Ook daar sprong een verdachte uit een rijdende auto, die daarna nog een stuk onbemand en spookrijdend doorrolde. De verdachte klom een hek over, naar het natuurgebied Huis ter Heide.

Een oplettende agente zag in haar ooghoek de man vervolgens achterop een scooter stappen. Wat bleek: de verdachte had een hem onbekende voorbijganger om een lift gevraagd. De man op de scooter reed daarna met de verdachte weg. Niet wetende dat die door de politie werd achtervolgd.

De agente gaf de scooterrijder een stopteken. De gezochte man achterop werd vervolgens aangehouden vanwege onder meer spookrijden, het wegrijden na een verkeersongeluk, rijden ondanks een afgenomen rijbewijs en heling.

Uit een rijdende auto springen blijkt sowieso een populair idee te zijn bij mensen op de vlucht. In 2016 deden twee mannen dit op de snelweg A17 bij Zevenbergen en in 2011 maakten twee inbrekers zich zo uit de voeten bij Hazeldonk. Het busje waaruit zij sprongen, eindigde in de voortuin van een huis en raakte zwaar beschadigd.