Wist provincie dat het Rijk Moerdijk wilde offeren? Politiek wil antwoorden

Was de provincie er in maart 2025 van op de hoogte dat het Rijk het opheffen van Moerdijk toen al als de beste optie zag? Hoe kwam het Rijk tot deze conclusie, en past het wel bij een zorgvuldig inspraaktraject? Het zijn enkele vragen waar de fracties van GroenLinks en PvdA in de Provinciale Staten antwoord op willen hebben.

De partijen dienden de vragen, gericht aan het college van Gedeputeerde Staten, in naar aanleiding van berichtgeving vrijdag van Omroep Brabant. Uit onderzoek van de omroep blijkt dat het Rijk zes maanden vóór de gesprekken met dorpsbewoners begonnen, het laten verdwijnen van het dorp al als beste optie zag. Eerder liet de gemeente Moerdijk al weten naar aanleiding van het nieuws in gesprek te willen met het Rijk.

Vertrouwen in de overheid

Door het nieuws 'rijzen er vragen over de zorgvuldigheid van het proces, de informatievoorziening aan Provinciale Staten en de rol van de provincie Noord-Brabant', zo schrijven de partijen. 'Als deze berichtgeving juist is, kan dit het vertrouwen van inwoners in de overheid en de legitimiteit van het besluitvormingsproces onder druk zetten'. Eén van de vragen gaat over het inspraak- of zoals het officieel heet participatietraject, waarin inwoners hun zegje konden doen over de locatie van de nieuwe energiestations waarvoor het dorp Moerdijk zou moeten verdwijnen. Dorpsbewoners vragen zich af wat het nut van die gesprekken is geweest. 'In hoeverre acht het college de gang van zaken verenigbaar met de uitgangspunten van zorgvuldige participatie en transparante besluitvorming?', zo luidt de vraag.

Wist de provincie dit?

Andere vragen gaan over de vraag of de provincie wist dat het Rijk in maart al zo'n duidelijke voorkeur had, en hoe het Rijk tot deze conclusie is gekomen. Ook willen de indieners van de vragen weten hoe de rolverdeling tussen gemeente, provincie en Rijk precies is. Daarnaast willen de partijen een chronologisch overzicht van alle momenten in het proces waarbij de provincie betrokken was. Lees alle dertien vragen hier.