Grote hack: universiteiten en hogeschool onderzoeken of ze getroffen zijn

De Technische Universiteit Eindhoven, de Tilburg University en de Fontys Hogeschool weten nog niet of bij de grote hack op de onderwijssoftware Canvas ook gegevens van hen zijn gestolen. Dat laten woordvoerders van de drie onderwijsinstellingen dinsdag weten aan Omroep Brabant. De drie instellingen maken wel gebruik van Canvas, zo geven ze aan. Dat geldt niet voor de Avans Hogeschool.

Bij de grootschalige hack op de onderwijssoftware, die maandag naar buiten kwam, zijn gegevens van tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen betrokken. Dat is te lezen in een lijst met alle getroffen onderwijsinstellingen die door hackersgroep Shinyhunters is gedeeld op het dark web, meldt BNR. De TU/e, de Tilburg University en de Fontys Hogeschool laten desgevraagd weten nog te onderzoeken of zij slachtoffer zijn geworden van de hack. Woordvoerders geven aan hierover in contact te staan met de leverancier. De drie onderwijsinstellingen zeggen ook studenten en medewerkers op de hoogte te hebben gebracht van de aanval op het systeem. In dat bericht hebben ze medewerkers en studenten ook laten weten dat het systeem veilig te gebruiken is.

Wat hebben de hackers buitgemaakt?

ShinyHunters heeft weten in te breken op een database van Canvas-producent Instructure, en heeft daarbij namen, e-mailadressen, studentnummers en berichten die gebruikers naar elkaar hebben gestuurd buitgemaakt. Volgens de hackers gaat het om gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers, verdeeld over 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd. Uit een nu door Shinyhunters op het darkweb vrijgegeven lijst die door BNR is ingezien, blijkt dat bij de hack ook tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen betrokken zijn. In totaal zou het gaan om 44 instellingen door het hele land. Onduidelijk is dus nog of er Brabantse instellingen op de lijst staan. Waar ken je ShinyHunters van?

Hackersgroep ShinyHunters is onder meer bekend van de recente grote aanval op telecomprovider Odido, waarbij gegevens van miljoenen Nederlandse klanten werden gestolen. De afgelopen tijd kwamen ook andere bedrijven in het nieuws waarvan klantgegevens werden gestolen, bijvoorbeeld Basic-Fit. Ook was er veel te doen over de hack bij softwareleverancier ChipSoft waarbij patiëntgegevens van onder meer een aantal Brabantse huisartsenpraktijken gestolen werden.