Pim Fortuyn Prijs: zangeres Lenny Kuhr genomineerd

Zangeres Lenny Kuhr is genomineerd voor de Pim Fortuyn Prijs. Dat heeft jurylid en JA21-voorman Joost Eerdmans woensdag bekendgemaakt op de 24e sterfdag van de naamgever van de prijs. De zangeres uit Eindhoven is genomineerd omdat ze zich volgens de organisatie niet laat intimideren door het groeiende antisemitisme.

Lenny Kuhr is genomineerd omdat ze 'als Joodse vrouw met familie in Israël' weigert zich te laten intimideren en blijft waarschuwen voor groeiend antisemitisme, zegt de organisatie: "In 2024 werd ze tijdens een optreden in Waalwijk geconfronteerd met protesten, waarbij activisten haar optreden verstoorden en haar aanspraken op gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Daarbij werd zij ook uitgescholden." Verhuizing Israël

In februari kondigde Kuhr aan te verhuizen naar Israël samen met haar man, die ook haar manager is. Het stel vond het na een jarenlange zangcarrière tijd om rustiger aan te doen. Daarnaast speelde de verdeeldheid en verharding in de samenleving een grote rol in de verhuizing van de zangeres.