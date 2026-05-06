Pim Fortuyn Prijs: zangeres Lenny Kuhr genomineerd
Zangeres Lenny Kuhr is genomineerd voor de Pim Fortuyn Prijs. Dat heeft jurylid en JA21-voorman Joost Eerdmans woensdag bekendgemaakt op de 24e sterfdag van de naamgever van de prijs. De zangeres uit Eindhoven is genomineerd omdat ze zich volgens de organisatie niet laat intimideren door het groeiende antisemitisme.
Lenny Kuhr is genomineerd omdat ze 'als Joodse vrouw met familie in Israël' weigert zich te laten intimideren en blijft waarschuwen voor groeiend antisemitisme, zegt de organisatie: "In 2024 werd ze tijdens een optreden in Waalwijk geconfronteerd met protesten, waarbij activisten haar optreden verstoorden en haar aanspraken op gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Daarbij werd zij ook uitgescholden."
Verhuizing Israël
In februari kondigde Kuhr aan te verhuizen naar Israël samen met haar man, die ook haar manager is. Het stel vond het na een jarenlange zangcarrière tijd om rustiger aan te doen. Daarnaast speelde de verdeeldheid en verharding in de samenleving een grote rol in de verhuizing van de zangeres.
“Zoals de cancellingen die zich voordoen rondom mij", zei ze eerder tegen Omroep Brabant. Zo zou ze eigenlijk meedoen aan het NPO-programma De Beste Zangers. “Maar vanwege mijn politieke uitingen hebben ze dat op het laatste moment afgezegd.”
Twaalfde keer
Het is de twaalfde keer dat de prijs voor opiniemakers, bestuurders of politici die volgens de organisatie strijden voor het vrije woord, wordt uitgereikt. Andere kanshebbers zijn columnist Martin Sommer, schrijver en theatermaker Michiel Lieuwma, politiek cartoonist Cortés en schrijver Keyvan Shahbazi.
Vorig jaar ging de Pim Fortuyn Prijs, een wisselbeker, naar oud-PvdA-minister en Telegraaf-columnist Ronald Plasterk. De jury bestaat, naast Eerdmans, uit voorzitter Simon Fortuyn, hoogleraar Afshin Ellian en psychiater Esther van Fenema.
Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 doodgeschoten in Hilversum, kort voor de Tweede Kamerverkiezingen waaraan hij zou meedoen.