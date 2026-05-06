Beveiliger vrijgesproken van omkoping op Piusplein tijdens carnaval

Een van de vier verdachten die in 2025 tijdens carnaval op het Piusplein in Kruikenstad (Tilburg) werkten en daar tegen betaling mensen toelieten, is vrijgesproken. Hij werd verdacht van niet-ambtelijke omkoping en zou 150 euro hebben gekregen door jongeren toe te laten. De rechter vindt dat hij daar niet aan het werk was, dat hij daar ook geen duidelijke taak had en dat er ook geen werkrelatie was met het bedrijf dat aangifte tegen hem heeft gedaan. De politierechter spreekt hem daarom vrij.

De 22-jarige Mohammed A. uit Rotterdam was speciaal voor de zitting naar de kapper geweest. Met een strak kapsel, maar met zwetende handjes zat hij in het beklaagdenbankje in de rechtbank in Breda. Hij ontkent dat hij geld heeft gevraagd aan jongeren zodat ze op het plein konden komen, waar op dat moment achttienplussers carnaval aan het vieren waren.

"Ik wilde carnaval ook wel een keer ervaren."

In de dagen daarvoor was Mohammed door een vriend op een voetbalveldje in Rotterdam gevraagd of hij als vrijwillig toezichthouder mee wilde naar het carnaval in Tilburg. "Ik kreeg via een kennis de kans om daarbij te zijn. Ik doe een opleiding voor sociaal werker, ben ook een sociale jongen en wilde carnaval wel een keer ervaren", vertelt hij de rechter. "Ik kreeg een blauw hesje en ik moest binnen de poorten staan en kijken of alles goed ging. Als het niet goed zou gaan moest ik naar een beveiliger toe gaan. Ik was daar als vrijwilliger en kreeg niks betaald, maar ik vond het goed als ervaring voor mijn studie. Bovendien stond ik niet bij de poort waar iedereen binnenkwam, maar op het terrein als ze al bij de poort gecontroleerd waren."

"De andere 40 en 70 euro heb ik gekregen als fooi van mensen."

Over waarom hij dan via een Tikkie twee keer veertig en een keer zeventig euro kreeg overgemaakt van jongeren, zegt hij: "Ik kreeg 40 euro omdat mijn schoenen onder het bier waren gegooid en ik heb gevraagd om de reinigingskosten te betalen. De andere 40 en 70 heb ik gekregen als fooi van mensen die mijn werk waardeerden tijdens de ramadan. Ze hebben zelf het bedrag in het Tikkie aangepast." Zijn verhaal staat haaks op de verklaringen van de jongeren, die zeggen betaald te hebben om binnen te komen op het plein. Van alle transacties zijn ook bankafschriften die elkaar in korte tijd opvolgen.

"Aangever heeft nooit contact gehad met verdachte en de opdracht was onduidelijk."