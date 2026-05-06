In dit park mag je niet meer roken en dat is uniek: 'Moet dat nou?'

Breda heeft er sinds woensdagmiddag een nieuw stadspark bij: het Seeligpark. Het voormalige afgesloten militaire terrein is omgevormd tot een groene plek midden in de stad. Bijzonder is dat het park volledig rookvrij is en daarmee het eerste in Nederland.

"Vandaag zetten we een belangrijke stap: van een gesloten kazerneterrein naar een open park voor iedereen", zegt wethouder Eddie Förster van Stedelijke Ontwikkeling. De opening markeert het begin van het park, maar Defensie gebruikt de komende jaren nog een deel van de gebouwen. Naar verwachting vertrekken zij in 2029. Daarna start de volgende fase en krijgt het park zijn definitieve inrichting.

Rookvrij

Het nieuwe park is volledig rookvrij. Dat staat niet op zichzelf: het rookverbod breidt zich steeds verder uit. In cafés en kroegen mag al sinds 2008 niet meer worden gerookt en ook op steeds meer plekken buiten - zoals wachtrijen bij attractieparken als de Efteling - geldt een verbod. Dat levert in het begin vaak kritiek op, maar volgens wethouder en initiatiefnemer van het rookvrije park Arjen van Drunen snappen mensen het wel.

"Eerst hoor je: moet dat nou, dat mag ik toch zelf weten?", legt Van Drunen eerder uit aan de NOS. "Dat zeiden we ook toen het in cafés niet meer mocht. Daarna bij speelplekken. Maar iedereen vindt het daar nu normaal."

Handhaving

"Het is niet zo dat er meteen een boa achter je aan komt als je toch rookt", vertelt Van Drunen. Wel komen er borden waarop staat dat roken niet is toegestaan. Breda wil het eerste jaar kijken hoe goed mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn.