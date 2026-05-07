Dennis B. verdiende tonnen aan verliefde mannen, nu moet hij de cel in

Dennis B. uit Tilburg moet 24 maanden de cel in waarvan zes maanden voorwaardelijk voor oplichting via datingwebsites. Terwijl verschillende mannen dachten met een vrouw aan het chatten te zijn, zat de 43-jarige Dennis achter de knoppen. De Tilburger vroeg ze via zijn eigen sekswebsite geld over te maken en verdiende zo bijna zeven ton.

Dennis B. deed zich tussen 2013 en 2017 voor als Stella, Gina, Joke en nog veel meer vrouwen. Mannen werden verliefd op deze fictieve dames en van die gevoelens wist B. gebruik te maken: "Ik had het idee dat zij niet zoveel waarde hechtten aan geld. Toen ben ik ze om geld gaan vragen. Ik vertelde allemaal onzinverhalen om geld te krijgen", vertelde B. bij de inhoudelijke behandeling twee weken geleden.

De rechter vindt het bewezen dat B. zich langere tijd schuldig heeft gemaakt aan oplichting. Zeker twaalf mannen maakten behoorlijke bedragen over die opliepen tot in de tonnen. Tijdens de inhoudelijke behandeling ging het om een bedrag van meer dan een miljoen, maar de rechtbank vindt bijna zeven ton bewezen.

Dat er nu, na bijna negen jaar, pas een uitspraak volgt, zorgt wel voor strafvermindering voor de Tilburger. De rechtbank wilde in eerste instantie meegaan met de eis van 36 maanden van de officier van justitie. Maar omdat de ‘redelijke termijn’ ruimschoots is overtreden kreeg B. één derde deel strafvermindering.