Kinderen online geterroriseerd, meisje verkracht: 9 jaar cel en tbs

Hij perste jarenlang Nederlandse en Belgische meisjes af en ook een jongen. Slachtoffers in de leeftijd van 8 tot 17 jaar. Mohamed B. (31) uit Oosterhout dwong ze tot wanhoop. Hij werd gepakt en is donderdag veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij krijgt zijn vrijheid pas terug als het risico is geweken en dat kan vele jaren duren.

'De kinderen hebben de meest verschrikkelijke dingen moeten doen. Ze hebben ook voorwerpen bij zichzelf moeten inbrengen of handelingen met zichzelf moeten verrichten, of met iemand anders of met een hond,’ zo stelt de rechtbank in de uitspraak. B. is volgens de rechters ‘zeer berekenend en geraffineerd te werk gegaan’. Alle acht feiten op zijn aanklacht acht de rechtbank bewezen. Samengevat, het seksueel afpersen van een groot aantal kinderen en het maken en bewaren van kinderpornofoto's en video's. Ruim 33.000 afbeeldingen had hij in bezit. Met twee kinderen had B. een fysieke afspraak. Eén meisje werd meermalen door hem verkracht en een ander meisje aangerand. De politie vond 72 slachtoffers tijdens het onderzoek. Vijftig van hen werden ook echt opgespoord. De officier van justitie zette 29 kinderen op de aanklacht. Mohamed B. zat donderdag zelf in de zaal toen hij zijn straf hoorde. Hij reageerde onbewogen. Eerder was acht jaar en tbs met dwangverpleging geëist door het OM.

Vrees voor hoger beroep Een tiental slachtoffers volgde de uitspraak, achter glas op de publieke tribune van de rechtbank in Breda. Ze wilden zelf niet reageren. Hun advocaten Verpaalen en Dilven deden dat wel. "De families zijn blij dat de rechter hoger is gaan zitten met de straf maar we zijn bang dat hij hoger beroep aantekent. Dat betekent voor de slachtoffers dat ze nog langer geconfronteerd worden met deze zaak en het langer duurt voordat ze dit nare hoofdstuk kunnen afsluiten." Veel slachtoffers dienden schadeclaims in tot duizenden euro's per persoon en die moet B. ook betalen, zo bepaalden de rechters. Sommige schadevergoedingen vinden de advocaten echt aan de magere kant, zo zeiden ze na afloop. Zo krijgt een meisje dat door hem thuis is aangerand 1500 euro en dat is te laag, aldus de advocaten.

Tijdens het proces kwam geen enkel slachtoffer zelf aan het woord in de rechtszaal. Omdat ze nog steeds bang zijn voor de man die ze zo heeft geterroriseerd, zo werd uitgelegd door de slachtofferadvocaten. Alleen enkele moeders vertelden wat het misbruik had gedaan met hun kind en hun gezin. Een van de moeders zei: “Ik voel me diep machteloos. Ik draag een diep gevoel van falen met me mee. Als ouder breekt het me om haar zo te zien lijden. Je hebt haar onschuld afgenomen. Je hebt haar zelfbeeld beschadigd.” Er werd ook verteld dat er nog volop kinderen in therapie zitten en het erg zwaar hebben. Liefde

Met Mohamed B. (31) ging het eerst goed. Hij had gewoon werk, maar hij vereenzaamde. "Mijn leven zag er somber uit: slapen, werken en eten." Hij smachtte naar liefde en een relatie, maar dat lukte niet. Online kwam hij vooral jonge kinderen tegen, op Snapchat, als hij games speelde als Roblox en Zepeto. Het eerste misbruik dateert al zeker van zomer 2021, in 2022 volgde in België de eerste aangifte. Naaktfoto's

B. vroeg jonge meisjes om hun foto en won hun vertrouwen. Hij verleidde ze met digitale cadeautjes, zoals 'diamantjes', tot het geven van naaktfoto's. Dat ging steeds verder. Als hij genoeg had om ze te chanteren ging hij de meisjes bedreigen en afpersen. Dat wordt ook wel 'sextortion' genoemd. Ze moesten gehoorzamen en seksfoto's maken, want anders zou hij ze 'exposen'. Alles ging onder dwang en dreiging. Een van de meisjes stuurde hij een dreigend chatbericht: 'Als je geen foto’s stuurt, dan verkracht ik je moeder. Als je geen foto’s stuurt, dan vermoord ik je vader'. Pedofiel

De man kon tijdens zijn proces soms moeilijk onder woorden brengen wat hem bezielde. Wel bood hij zijn excuses aan. "Ik heb hulp nodig," zei hij. Deskundigen zagen een pedofiele stoornis en adviseerden tbs. En hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, ook door de rechtbank. Deze sextortionzaak is groot en heftig, maar lang niet de grootste. De zaak rond Gianni de W. uit Etten-Leur is de bekendste. Hij belaagde zeker 165 kinderen en kreeg 6,5 jaar cel en tbs en ging niet in hoger beroep. Momenteel loopt een proces tegen een man uit Roosendaal die minstens 200 kinderen belaagde en afperste. Dat is voor zover bekend de grootste sextortionzaak ooit in ons land.