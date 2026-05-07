Zomergevoel keert terug: zon en 20 graden in het weekend

Na wat regenachtige dagen ziet het er de komende dagen weer florissant uit, voorspelt weerman Alfred Snoek van Weerplaza donderdag. De meeste wolken zagen we deze donderdagochtend, maar in de loop van de dag is het de zon die de hoofdrol krijgt. Dat geldt ook voor het weekend, voorspelt hij.

“Heel langzaam wint donderdag de zon terrein. In de middag komt er steeds meer zonneschijn en het blijft droog”, vertelt de weerman in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant . Hij spreekt van een 'vriendelijke dag' met weinig wind en in de middag een temperatuur van zo’n zestien tot zeventien graden.

Donderdagavond koelt het wel flink af naar een graad of vier, dus vrijdagochtend heb je nog wel een jas nodig. In de middag kun je die jas dan weer rustig achterwege laten want dan worden we opnieuw getrakteerd op meer zon. "Dan loopt de temperatuur op naar een graad of achttien."

En in het weekend wordt het nóg beter. “De zon is goed van de partij het wordt twintig graden en misschien wel meer.” Zondagavond verwacht hij wel een paar buien en vervolgens een wat wisselvallige week. Maar wat voor nu belangrijker is: "Er wacht ons een prima weekend om eropuit te trekken."