Nieuw onderzoek moet duidelijk maken of Brabantse Q-koortskliniek er komt

Een eigen Brabants expertisecentrum waar patiënten die kampen met de gevolgen van Q-koorts of corona terechtkunnen. Het is al langer een wens van de provincie, van gemeenten en van patiëntenorganisaties. Een zogenoemde kwartiermaker gaat nu onderzoeken of en op welke manier het financieel, juridisch en praktisch mogelijk is om zo'n kliniek daadwerkelijk op te richten.

De kwartiermaker is Piet de Bekker, adviseur en gezondheidseconoom. Hij gaat binnenkort in gesprek met gemeenten, zorgprofessionals, patiënten(organisaties), zorgverzekeraars, landelijke partijen en andere betrokken organisaties. Uit al die gesprekken moet blijken wat de mogelijkheden zijn. "Het gaat nadrukkelijk om de vraag of en hoe het haalbaar is", zegt De Bekker.

In zijn onderzoek gaat het niet alleen om de financiële haalbaarheid, benadrukt de provincie. Al is die wel van belang. Onlangs droeg de volledige oppositie in de Tweede Kamer het kabinet op om samen met Brabant op zoek te gaan naar structurele financiering voor het behandelcentrum.

Mensen in gebieden met slechte luchtkwaliteit, voornamelijk in het oosten van de provincie, kregen eerder en ernstigere klachten bij een besmetting met corona of Q-koorts, bleek eerder uit onderzoek. Veel patiënten met post-COVID of het Q-koortsvermoeidheidssyndroom wonen in noordoost-Brabant, waar de luchtkwaliteit slecht is door de grote hoeveelheid vee die daar wordt gehouden. Het gebied geldt als epicentrum van de grootste uitbraak van Q-koorts, tussen 2007 en 2010.

Of het behandelcentrum er straks kan komen, is afhankelijk van de vraag of de zorg en ondersteuning binnen het huidige zorgsysteem geboden kunnen worden. Dat wil zeggen: worden de behandelingen net als andere zorg straks vergoed door zorgverzekeraars en de Wmo. De provincie windt er geen doekjes om, met het antwoord op die vraag valt of staat het behandelcentrum: "Zonder die inpassing is structurele en duurzame zorg niet mogelijk."

De uitkomsten van het onderzoek worden dit najaar verwacht. Hoe het advies ook luidt, het onderzoek zal sowieso duidelijk maken of de jarenlange lobby voor een eigen behandelcentrum die de provincie al sinds 2021 voert succesvol is of niet.

