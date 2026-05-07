Tilburgse politiek zonder dwarsligger: 'Er is geen tweede Hans Smolders'

Vriend en vijand is het erover eens: de Tilburgse politiek zal zonder rebel Hans Smolders niet meer hetzelfde zijn. "Hans slaagde er heel goed in om de mening van Tilburgers die niet meteen naar het stadhuis komen onder woorden te brengen", vertelt Jort Molenaar van D66. "Hij was kritisch en zat in de haarvaten van de samenleving."

Woensdag maakte Smolders bekend dat hij na ruim twintig jaar uit de Tilburgse politiek stapt. De diepe teleurstelling na de uitsluiting van zijn partij Lijst Smolders Tilburg (LST) bij de coalitieonderhandelingen liet zijn sporen na. "Mijn gezondheid laat het niet meer toe", erkende hij. GroenLinks-PvdA botste regelmatig met Smolders. "Op inhoud liggen onze partijen ver uit elkaar, maar ik heb waardering voor zijn inzet", zegt wethouder Evelien Kostermans van die partij. "Op persoonlijk vlak ging het hartstikke goed. Jammer dat hij deze keuze moet maken."

D66 was één van de partijen die niet met de LST in de coalitie wilde, wat mede de reden was dat Smolders ermee stopt. "Ik vind het jammer dat hij het zo ervaart", legt Molenaar uit. "Daar zijn goede gesprekken aan vooraf gegaan. We hebben elkaar in de ogen gekeken en zijn samen tot de conclusie gekomen dat er geen toekomst is. Sommige dingen gaan niet samen."

Anne Veldhoven van het CDA herinnert zich de eerste kennismaking met Smolders nog goed. "In mijn eerste jaren in de politiek was hij ziek. De eerste keer dat ik in de raad naast hem zat, was in coronatijd. Wij zaten in die grote lege raadszaal, waar opeens Hans Smolders met Omroep Brabant in zijn kielzog de zaal in kwam. Toen dacht ik: oh, dat is wel even anders dan ik gewend ben", lacht ze bij de herinnering.

"We hadden zeker wel eens een akkefietje", gaat ze verder. "Hij zou instemmen met een motie en dat deed hij uiteindelijk niet. Toen heb ik hem de volgende dag gebeld en gezegd dat we dit volgens mij zo niet moeten doen. We kunnen het oneens zijn, maar we moeten van elkaar wel weten waar we staan. Dat vond hij wel stoer, dat ik hem als beginnend raadslid opbelde. We zijn samen een koffietje gaan drinken." "No nonsense. Dat is echt zijn stijl van politiek bedrijven", zegt Niels van Stappershoef. De fractievoorzitter van de VVD weet nog wel iets te leren van Smolders. "Tijdens debatten in de raad vraag ik me weleens af of de mensen ons nog snappen. Hij kan in begrijpelijke taal uitleggen wat hij vindt. Daar is hij heel sterk in en daar kan de rest wat van leren." Stappershoef vervolgt: "Ik vind het jammer dat hij vertrekt, maar het is ook begrijpelijk. Hij heeft de laatste jaren meerdere jassen uitgedaan als het om zijn gezondheid gaat en die is toch het allerbelangrijkste."

Veelal positieve woorden over de vertrekkende Smolders, die na ruim twintig jaar de nestor van de raad was. Maar het botste natuurlijk ook regelmatig, zoals afgelopen jaar bij het indienen van een referendum tegen de versmalling van de Ringbaan West. Kostermans blijft er kritisch op: "Dat is een instrument van onze inwoners en dat hij dat als raadslid indiende, terwijl je dat aan burgers wilt overlaten." "Ik denk dat hij goed de dingen op scherp kan stellen", vult Veldhoven aan. "Dat is niet altijd leuk, kan ik uit eigen ervaring zeggen, maar het is soms wel nodig. Ik hoop dat mensen die zich door Hans aangesproken voelden om naar de raadszaal te komen en hun verhaal te doen niet afhaken. Er zat een ander geluid in, want er is geen tweede Hans Smolders. Iemand die verbinding kon maken en met humor dingen op scherp kan stellen. Dat gaan we missen."