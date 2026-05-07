Advocaat Nicol Kremers na veroordeling Peter Gillis: ‘Duidelijke uitspraak’

De advocaat van Nicol Kremers noemt de veroordeling van Peter Gillis voor mishandeling 'een duidelijke en indringende uitspraak'. Dat laat slachtofferadvocaat Sébas Diekstra donderdagmiddag weten in een reactie namens Kremers, nadat de rechtbank Gillis veroordeelde tot een taakstraf van 60 uur.

Meerdere mishandelingen onderzocht De rechtbank in Den Bosch oordeelde dat bewezen is dat Gillis zijn ex-partner, Kremers, onder meer beet in haar neus en rug , haar een oorbel uit het oor trok en haar tegen een muur duwde in een chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel.

“Dat oordeel is niet vrijblijvend en doet recht aan de ernst van hetgeen zich heeft afgespeeld”, aldus de advocaat.

Volgens Diekstra heeft de rechtbank 'in heldere bewoordingen vastgesteld dat sprake is geweest van geweld waarvoor in geen enkele relatie plaats mag zijn'.

Voor andere beschuldigingen werd hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Niet alle mishandelingen bewezen

De advocaat noemt het tegelijkertijd 'spijtig' dat voor een aantal andere beschuldigingen onvoldoende steunbewijs werd gezien door de rechtbank. “Dat neemt niet weg dat de rechtbank ook op dat punt nadrukkelijk heeft stilgestaan bij haar verklaringen en de context waarin deze zijn afgelegd.”

Volgens Diekstra is de uitspraak een emotioneel moment voor Kremers. "De gevolgen van hetgeen is gebeurd, verdwijnen niet met een uitspraak, maar het is wel van groot belang dat er vandaag duidelijkheid en erkenning zijn gekomen."

Celstraf en miljoenenboete voor belastingfraude

Naast de mishandelingszaak werd Gillis eerder op de dag ook veroordeeld tot achttien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor belastingfraude. Daarnaast moet hij een boete betalen van ruim 1,3 miljoen euro. Volgens de rechtbank heeft hij jarenlang zijn belastingaangiften te laat of niet correct ingediend en daarmee de Belastingdienst benadeeld.

Gillis laat verder weten dat hij op dit moment nog twijfelt over een hoger beroep in de belastingfraudezaak. “Dat gaan we bestuderen”, zegt hij. Zijn advocaat liet eerder al weten dat een hoger beroep in de lijn der verwachting ligt, maar of Gillis dat daadwerkelijk gaat doen is nog niet duidelijk.

