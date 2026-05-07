Peter Gillis krijgt taakstraf voor mishandeling Nicol Kremers

Peter Gillis (64) is veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex Nicol Kremers. De campingbaas en realityster krijgt een taakstraf van 60 uur. Slechts één van de ten laste gelegde mishandelingen kon worden bewezen. Voor de overige incidenten achtte de rechter het bewijs onvoldoende.

Bijtwonden De rechter vindt dat dankzij foto’s, getuigenverklaringen en een 112-melding bewezen kan worden dat Gillis zijn ex mishandelde. Zo heeft hij haar in de neus en rug gebeten. Dat gebeurde in zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Ook trok hij een oorbel uit haar oor en duwde Gillis zijn ex-partner tegen een muur.

Even daarna hoorde Gillis dat hij ook is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, vanwege belastingfraude . Maar het begon met een voor hem pijnlijkere zaak: het langdurig mishandelen van zijn ex, Nicol Kremers (36).

Maar Kremers kreeg volgens justitie vaker uit het niks een klap. Als er problemen waren met een gemeente, werd Kremers gebeten in haar hand. Was het eten niet lekker? Gillis kraste met een pen in het been van Kremers. In het dossier staat dat Gillis tot bloedens toe zijn ex tegen een muur duwde.

Maar dat kan allemaal niet bewezen worden en daarom wordt hij voor de overige mishandelingen vrijgesproken.

Valsheid in geschrifte

Gillis ontkent alles. Sterker nog, hij en zijn advocaten stelden tijdens de behandeling van de zaak dat foto’s niet echt zijn en dat getuigenverklaringen niet kloppen. Drie weken geleden liep hij gefrustreerd weg na de rechtszaak. “Dit raakt mij heel erg. Dat andere is zakelijk, maar dit is privé.”

Er was ook 100 uur werkstraf geëist voor valsheid in geschrifte, maar die krijgt Gillis niet. Tijdens het invullen van een Bibob-verzoek voor het verkrijgen van vergunningen verzweeg Gillis een voorwaardelijke veroordeling. En dat is strafbaar. Maar opzet is niet bewezen, stelt de rechter.

