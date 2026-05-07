Albert Heijn dicht door zondagsrust: ‘Waar haal ik dan mijn Red Bull?’

Wie op zondag boodschappen wil doen bij de Albert Heijn in Sleeuwijk, staat voor een dichte deur. De rechter besloot woensdagmiddag dat de supermarkt op de Dag des Heeren gesloten moet blijven. Klanten reageren verdeeld. “Zondags boodschappen doen is onnodig.”

Bijbelse normen en waarden Eerder kreeg het gemeentebestuur al een brief namens 26 kerken , ‘ter bescherming van het vierde gebod en een doldraaiende 24-uurseconomie’. Kees van Eekelen van de Hervormde Gemeente Werkendam licht toe: “Met een eventuele zondagsopenstelling komt de rustdag ter ere van God in de knel.”

Winkels mogen enkel van maandag tot en met zaterdag van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds geopend zijn.

Chinese restaurant wel open op zondag Het Chinese restaurant De Lange Muur aan de Rijksstraatweg in Sleeuwijk is daarentegen wel open op zondag. Horecagelegenheden, maaltijdbezorgers en fietsverhuurders vallen namelijk niet onder de winkeltijdenverordening van de gemeente Altena.

“Soms heb ik op zondag zin in Red Bull, maar nu kan ik het niet halen”, zegt een meisje wat geïrriteerd bij Albert Heijn Nieuwe Es in Sleeuwijk. De rechter heeft namelijk besloten dat de supermarkt op de Dag des Heeren gesloten blijft. Daarmee blijft de zondagsrust in de gemeente Altena in stand.

De normen en waarden vanuit de Bijbel zijn voor raadslid Theo Meijboom van SGP Altena ook van belang. “De rustdag is door onze Schepper, de Here God, gegeven. Daarom willen wij die zondagsrust handhaven.”

‘Zes dagen is meer dan genoeg!’

“Ouderwets”, vindt Finn uit Sleeuwijk. Met een frikandelbroodje in zijn hand staat hij samen met Sjoerd en Reinoud uit Woudrichem voor de entree van de supermarkt. “Mensen hebben op zondag wel wat meer te doen dan alleen naar de kerk gaan. Er zijn niet alleen christenen hier.”

“Ik vind het heerlijk dat er op zondag niks hoeft en er niks kan”, vindt de gelovige Adrie uit Almkerk daarentegen. Als het aan haar ligt, zijn alle winkels op zondag dicht. “De zondag is juist fijn als rustdag. Waarom zou de Albert Heijn ook op zondag open moeten zijn? Je hebt dagen genoeg om je boodschappen te doen.”

Daar is Conny uit Woudrichem het mee eens. “Dit moeten ze écht zo houden. Het is onnodig om zondags je boodschappen te halen. Je kan op elk moment van de week boodschappen doen, tot negen uur ’s avonds. Dat is meer dan genoeg!”

‘Makkelijk als je dichtbij nog wat kan halen’

Diane uit Rijswijk is met haar moeder Riet onderweg naar de lunchroom, iets voorbij de supermarkt. Soms vindt ze het lastig dat de Albert Heijn op zondag dicht is, omdat ze dan naar Heusden, Waalwijk, Raamsdonksveer of Gorinchem moet. “Het zou wel makkelijker zijn als je dichtbij toch nog wat kan halen. In de tijd van nu, zou het wat flexibeler moeten kunnen.”

Haar 74-jarige moeder Riet is het daar niet mee eens. “Vanuit christelijke overtuiging vind ik dat ze zondag dicht moeten zijn en het een rustdag moet zijn.”

Marja uit Nieuwendijk heeft er vanuit geloofsovertuiging geen enkel probleem mee dat de Albert Heijn op zondag opengaat. "Graag zelfs!" Helaas voor haar heeft de rechter dus besloten dat de supermarkt op zondag dicht blijft.

Op vragen van Omroep Brabant wil Europa Have BV, die over de dagelijkse aansturing van het Albert Heijn-filiaal in Sleeuwijk gaat, niet ingaan. "Wij wensen hier geen commentaar op te geven."