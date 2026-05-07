Verdachte gehoord na voetbalgeweld met afgebeten oor

Een verdachte is gehoord in het onderzoek naar de massale vechtpartij tijdens de voetbalwedstrijd tussen BVV Den Bosch en DESO Oss. Het gaat om het geweldincident waarbij tijdens de vechtpartij een deel van een oor werd afgebeten van een man uit Oss. De man meldde zich op aandringen van de politie op het bureau.

Tijdens een competitiewedstrijd tussen de twee amateurclubs op zondag 29 maart in Den Bosch liep het uit de hand na een ruzie over een spelsituatie. Op het veld en langs de lijn ontstond een massale vechtpartij waarbij meerdere personen betrokken waren. De scheidsrechter trok in totaal zeven rode kaarten om de orde te herstellen. Volgens betrokkenen en getuigen liep de situatie snel uit de hand nadat ook toeschouwers het veld opgingen.

Ernstig letsel: oor afgebeten

Tijdens de vechtpartij liep één van de betrokkenen ernstig letsel op: een deel van zijn oor werd afgebeten. Het slachtoffer uit Oss deed aangifte. Het incident zorgde voor veel ophef en verontwaardiging. BVV reageert en betreurt gebeurtenissen

Voetbalclub BVV Den Bosch zegt de gebeurtenissen rond de wedstrijd tegen RK DESO uit Oss te betreuren. In een reactie laat de club weten dat het gedrag dat daarbij heeft plaatsgevonden niet past bij de normen en waarden van de vereniging. BVV benadrukt dat sportieve rivaliteit bij voetbal hoort, maar dat grensoverschrijdend gedrag nooit wordt geaccepteerd en dat de club zich blijft inzetten voor een veilige en sportieve omgeving.



Onderzoek loopt nog

De politie Den Bosch doet nog altijd onderzoek naar de gebeurtenissen op en rond het veld. Over de rol van de verdachte of eventuele andere betrokkenen kunnen zij niks delen. De verdachte die is gehoord, is niet vastgehouden. Zijn verklaring wordt samen met de onderzoeksbevindingen overgedragen aan het Openbaar Ministerie.