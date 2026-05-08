KNVB straft BVV en DESO en dreigt ze uit de competitie te zetten

De KNVB heeft voetbalclubs BVV en DESO beide een straf opgelegd na een massale vechtpartij eind maart in Den Bosch. Spelers en supporters gingen met elkaar op de vuist, met als dieptepunt dat bij een Ossenaar een deel van zijn oor werd afgebeten.

Het duel op het sportpark van BVV liep in de slotfase volledig uit de hand, toen er eerst een ruzie ontstond tussen twee spelers en vervolgens een supporter zich ermee ging bemoeien. Uiteindelijk kwam het tot een vechtpartij tussen tientallen mensen. Het duel werd gestaakt, zeven spelers kregen een rode kaart. Het duel is op een later tijdstip zonder publiek uitgespeeld .

Puntenaftrek

DESO is door de KNVB bestraft met vier punten aftrek en is daardoor de nieuwe hekkensluiter in de vierde klasse C. Met nog twee wedstrijden te gaan dreigt degradatie naar het laagste niveau. De Osse amateurclub krijgt een boete van 850 euro. Als er binnen twee maanden opnieuw problemen zijn, wordt DESO uit de competitie gezet.

Die laatste voorwaardelijke straf geldt ook voor BVV, dat net als DESO vier punten aftrek krijgt. De Bosschenaren zijn daardoor nog niet helemaal zeker van handhaving, al is het gat met de nacompetitie vier punten. BVV moet een boete van 600 euro betalen.

Verdachte aangehouden

Niet alleen de KNVB onderzocht de zaak, ook de politie is met de zaak bezig. Zo is er een verdachte gehoord in het onderzoek naar de massale vechtpartij. De man meldde zich op aandringen van de politie op het bureau. Over de rol van de verdachte of eventuele andere betrokkenen doet de politie geen mededelingen.