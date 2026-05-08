Het gaat weer iets beter met burgemeester Mark Buijs van de gemeente Roosendaal. De gemeente laat vrijdag weten dat Buijs bij kennis is en zelfstandig beweegt. Het herstelproces van de burgemeester zal lange tijd in beslag nemen.

Burgemeester Buijs raakte twee weken geleden ernstig gewond bij een eenzijdig fietsongeval in het Zeeuwse Scharendijke. Hij liep daarbij zwaar hoofdletsel op en meerdere botbreuken. Buijs werd met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Verbetering

"De gezondheidssituatie laat een geleidelijke, positieve verbetering zien. Mark is bij kennis en beweegt zelfstandig. Maar op dit moment vraagt iedere activiteit nog veel energie van hem. Hij blijft onder intensieve medische behandeling en observatie", schrijft de gemeente vrijdag in een verklaring.

Ook het gezin van de burgemeester laat in een reactie weten overdonderd te zijn door de vele steunbetuigingen. "We zijn blij met de rust en privacy die ons wordt gegund om als gezin alles te verwerken. Het geeft ons kracht en helpt ons in deze moeilijke periode. Het is daarnaast hartverwarmend om te zien dat onze Mark zo enorm gewaardeerd wordt. Dank jullie wel daarvoor."

Adema in contact met raad

Commissaris van de Koning Ina Adema staat in contact met de gemeenteraad van Roosendaal over de situatie. Het aanstellen van een waarnemend burgemeester is daarbij onderwerp van gesprek, om Buijs de rust en ruimte voor herstel te geven. Daarnaast benadrukt de gemeente het belang van bestuurlijke continuïteit, zeker in een periode waarin de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van start gaan.