OM haalt pornosite uit de lucht, draait op servers in Steenbergen

De pornosite Motherless, waar beelden van vrouwen te vinden waren die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd, is donderdagavond laat uit de lucht gehaald, dat meldt de NOS. De site draait al zeker sinds 2024 op een server die in Steenbergen staat. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur bleek dat de website nauwelijks wordt aangepakt.

Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat de IP-adressen van Motherless sinds donderdagavond half elf onbereikbaar zijn. Eerder zag het bedrijf dat Motherless in de lucht houdt, geen aanleiding om de site uit de lucht te halen. Het bedrijf is vrijdag telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.

"Het OM heeft actie ondernomen naar aanleiding van berichtgeving van de NOS ", laat een woordvoerder van weten. Momenteel doet het OM strafrechtelijk onderzoek. Of het strafrechtelijk onderzoek zich ook richt op Nforce, kan de woordvoerder niet zeggen. "Het onderzoek zit in een heel vroeg stadium, we kunnen niet meer zeggen dan dat de site uit de lucht is gehaald."

De website is ondergebracht bij Nforce, een hostingbedrijf in Steenbergen.

Meest bekeken video met 4,2 miljoen views

Op de site waren op grote schaal video's te vinden in rubrieken als 'incest'. De site kwam vorige maand in het nieuws doordat CNN er 20.000 video's vond waarop te zien was hoe mannen hun vrouwen in hun slaap misbruiken. De zender deed onderzoek naar dergelijk materiaal naar aanleiding van de Franse zaak rond Gisèle Pelicot.

De NOS analyseerde 20.000 video's die tussen vrijdag 1 en 7 mei op de voorpagina van Motherless verschenen, en analyseerde de tags die gebruikers erbij vermeldden. Daarbij was 'incest' na 'teen' en 'amateur' de populairste categorie, met ruim 1000 video's die samen 60 miljoen keer werden bekeken.

De meest bekeken video in de afgelopen week, met 4,2 miljoen views, is ondergebracht in de categorieën 'incest' en 'rape', in combinatie met 'school girl' en 'sister'.

142 meldingen over 12.000 video's

Expertisebureau online misbruik Offlimits kreeg alleen al dit jaar bijna 142 meldingen binnen over maar liefst 12.000 video's op Motherless. Van die 142 meldingen ging het in 25 gevallen om kinderporno.

De site reageerde niet op vragen om commentaar, wel werd in de gevallen van kinderporno de informatie snel verwijderd.

Donderdag zei de directeur van Nforce, Simon Elimeleh nog dat hoewel er veel klachten over Motherless zijn, dat niet betekent dat de site niet deugt. "Het toont slechts aan dat het nodig is om die informatie op te merken, te verwijderen en ervoor te zorgen dat dat gebeurt." Ook gaf hij aan dat zij geen controle hebben over de inhoud van de site.

Motherless is primair zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van illegale beelden, zei hij. "Als klanten dat consequent niet doen, kunnen we de dienstverlening beëindigen." Ook kan dan de politie worden ingeschakeld. Elimeleh benadrukte dat Nforce-klanten kinderporno consequent en snel verwijderen. "Wij hebben zelf geen toegang tot de systemen van klanten en kunnen dat niet namens hen doen."