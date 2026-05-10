Wedstrijd NAC tot twee keer toe gestaakt na het gooien van fakkels op veld

De wedstrijd tussen NAC en SC Heerenveen is zondagmiddag tijdelijk gestaakt. In de tweede helft werden er meerdere fakkels het veld opgegooid, waarna scheidsrechter Sander van der Eijk de spelers richting kleedkamer stuurde.

Zo zongen supporters van de B-Side 'rot op en kom nooit meer terug', ook vanaf de hoofdtribune en het eigen vak werd er gezongen richting een groep die in de hoek vervelend gedrag vertoonde.

Na het gooien van fakkels volgde een luid fluitconcert vanuit een groot deel van het Rat Verlegh Stadion.

Spelers op het veld

Dat hielp vervolgens weinig, als reactie op het spreekkoor werden er opnieuw fakkels op het veld gegooid.

Na ongeveer een kwartier kwamen de spelers weer het veld op. Met een drietal beveiligers voor het groepje dat er nog steeds staat.

Degradatie

Niet veel later werd de wedstrijd weer hervat. De wedstrijd tegen Heerenveen is een cruciale pot voor de Bredanaren. Alleen een comeback van epische proporties kan de ploeg nog redden van degradatie.

In de laatste minuten ging het opnieuw mis. Weer worden er fakkels op het veld geslingerd. De scheidsrechter heeft geen keuze en besluit het duel definitief te staken. NAC verdwijnt het komende seizoen definitief uit de Eredivisie.