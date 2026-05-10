Degradatie van NAC doet veel pijn: 'Had nooit mogen gebeuren'

NAC degradeert zondagavond en speelt daarmee het volgende seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, het is maar de vraag of dat onder leiding van hoofdtrainer Carl Hoefkens is. Supporters zien hem het liefst het veld ruimen en daar heeft de Belg begrip voor.

"Fans mogen hun onvrede uiten met bijvoorbeeld spandoeken, dat snap ik helemaal", zegt de Belg. Hij begrijpt dat het sentiment vanuit de supporters jegens hem niet bepaald goed is. "Het is wel jammer dat enkelingen te ver zijn gegaan in het uiten van hun frustratie. Ze hebben het verpest voor de rest van het publiek."

In het Rat Verlegh Stadion hingen zondag tijdens het duel met SC Heerenveen overal spandoeken, waaronder een aantal met een pittige boodschap gericht aan het adres van Hoefkens.

Wedstrijd niet in Breda

Daarmee doelt de trainer op de fakkels die tot twee keer toe op het veld werden gegooid tijdens de wedstrijd. Ook in de slotfase was het raak. Daardoor werd de wedstrijd, met nog slechts acht minuten op de klok, definitief gestaakt. "Over het algemeen heb ik bewondering voor onze fans. Zowel uit als thuis hebben ze ons altijd gesteund."

Door het staken van de wedstrijd zit NAC in een bijzondere impasse. Burgemeester Paul Depla wil om veiligheidsredenen niet dat de resterende minuten van het duel in Breda worden uitgespeeld. Daarom moeten de Bredanaars maandagmiddag naar Heerenveen afreizen om daar de wedstrijd af te maken, achter gesloten deuren. Publiek is daarbij niet welkom.

Bitter einde

De degradatie komt keihard aan bij iedereen met een NAC-hart. Zoals bij aanvoerder Boy Kemper, die na drie jaar vertrekt uit Breda. "NAC heeft een speciale plek in mijn hart. De club, de stad, het past bij mij. Supporters zijn fanatiek en ik ga voorop in de strijd, dat is een goede combinatie."

Dat hij nu afscheid neemt op een gitzwarte avond, doet hem pijn. "Ik had er vertrouwen in dat we gingen winnen van SC Heerenveen, maar ik wist ook dat we het niet in eigen hand hadden", vertelt hij na afloop. "Daar hebben we zelf voor gezorgd en had nooit mogen gebeuren. Ik heb waardering voor de supporters dat ze altijd achter ons stonden. Bewonderenswaardig dat ze ons nog een applaus gaven."