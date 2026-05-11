Laatste minuten gestaakt duel NAC vanmiddag uitgespeeld in Heerenveen

De voetbalwedstrijd tussen NAC Breda en sc Heerenveen wordt maandagmiddag om halfdrie zonder publiek uitgespeeld in Heerenveen. Het competitiebestuur betaald voetbal laat de wedstrijd uitspelen in het Abe Lenstra Stadion, omdat vanwege veiligheidsredenen geen toestemming is gegeven de wedstrijd in Breda af te ronden.

De KNVB meldt dat het reglement voorschrijft dat als de wedstrijd niet bij de thuispelende ploeg kan worden gespeeld, het restant bij de tegenstander wordt afgewerkt.

Scheidsrechter Sander van der Eijk staakte het duel NAC-Heerenveen zondag in de 82e minuut definitief, nadat supporters van de thuisclub voor de tweede keer vuurwerk op het veld hadden gegooid.

NAC stond op het moment van stilleggen met 2-0 voor, maar degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie is al een feit. Dit vanwege de zege van concurrent Telstar op Heracles Almelo zondag en het gelijkspel van FC Volendam bij Excelsior.

De KNVB benadrukt dat het afsteken van vuurwerk in een voetbalstadion verboden en gevaarlijk is, maar ook haaks staat op waar voetbal voor hoort te staan. De bond kondigt aan dat de daders worden opgespoord en stevig worden bestraft. Voor het afsteken van vuurwerk geldt een landelijk stadionverbod van minimaal achttien maanden in combinatie met een boete.