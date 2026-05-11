Directeur Marcel Brands vindt uitbreiding PSV-stadion wel heel spannend

Algemeen directeur Marcel Brands noemt de gewenste uitbreiding van het Philips Stadion - PSV wil het aantal stoeltjes uitbreiden tot bijna 60.000 - heel spannend. Dat vertelt hij maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. "Maar niets doen is geen optie."

"Dit wordt het grootste project ooit van de club", vertelt Brands op de radio. "Laatst hadden we een brainstormsessie met de directie. Toen vroeg commercieel directeur Frans Janssen aan me of ik deze uitbreiding eng vind. Nou... het is wel heel spannend. Dit is zó belangrijk! En het moet wel op een goede manier gebeuren."

De Eindhovense voetbalclub probeert voor de zomer het vergunningentraject in werking te zetten. "Daarbij ben je grotendeels afhankelijk van derden. Daarnaast heb je de financiering. Daar werken we heel hard aan op dit moment. Het ziet er steeds positiever uit, maar dat is ook nog wel een ding.'

De totale verbouwing zal namelijk tussen de 350 en 450 miljoen gaan kosten, een heel bedrag. Zeker als je daarbij bedenkt dat veel bouwprojecten uiteindelijk veel duurder uitpakken dan begroot.

"Het kan niet zo zijn dat wij een project starten dat straks dertig, veertig of vijftig miljoen duurder gaat worden", benadrukt Brands in KEIgoeiemorgen! Dat zou namelijk ten koste gaan van het budget voor de spelersgroep.