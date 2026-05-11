Directeur Marcel Brands vindt uitbreiding PSV-stadion wel heel spannend
Algemeen directeur Marcel Brands noemt de gewenste uitbreiding van het Philips Stadion - PSV wil het aantal stoeltjes uitbreiden tot bijna 60.000 - heel spannend. Dat vertelt hij maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. "Maar niets doen is geen optie."
"Dit wordt het grootste project ooit van de club", vertelt Brands op de radio. "Laatst hadden we een brainstormsessie met de directie. Toen vroeg commercieel directeur Frans Janssen aan me of ik deze uitbreiding eng vind. Nou... het is wel heel spannend. Dit is zó belangrijk! En het moet wel op een goede manier gebeuren."
De Eindhovense voetbalclub probeert voor de zomer het vergunningentraject in werking te zetten. "Daarbij ben je grotendeels afhankelijk van derden. Daarnaast heb je de financiering. Daar werken we heel hard aan op dit moment. Het ziet er steeds positiever uit, maar dat is ook nog wel een ding.'
De totale verbouwing zal namelijk tussen de 350 en 450 miljoen gaan kosten, een heel bedrag. Zeker als je daarbij bedenkt dat veel bouwprojecten uiteindelijk veel duurder uitpakken dan begroot.
"Het kan niet zo zijn dat wij een project starten dat straks dertig, veertig of vijftig miljoen duurder gaat worden", benadrukt Brands in KEIgoeiemorgen! Dat zou namelijk ten koste gaan van het budget voor de spelersgroep.
"Het allerbelangrijkste is dat de club op het niveau kan blijven voetballen waarop we nu ook actief zijn. Die voetbalambitie is de belangrijkste ambitie. Maar je wil ook de nieuwe generatie toegang geven tot het stadion. Eigenlijk is niets doen geen optie. Ik denk dat de stad Eindhoven, de supporters en de club hierom vragen. Maar het is wel een hele klus."
Met de uitbreiding van het stadion wil PSV een nieuwe schare fans aanboren. "Deze verbouwing is voor de generatie die na ons komt. Maar dan moet alles ook financieel goed worden vastgelegd."
"Die derde ster binnen mijn termijn is een mooie uitdaging."
De Eindhovense voetbalclub leeft volop. Sinds de aanstelling van Brands als nieuwe algemeen directeur werd de club drie keer op rij kampioen en bereikte PSV twee keer de knock-outfase van de Champions League. PSV heerst in Nederland en wil dat de komende jaren blijven doen.
Een derde ster op het shirt - iedere ster staat voor tien landskampioenschappen - is het doel. De club heeft tot nu toe 27 landstitels veroverd. Het contract van Brands als directeur loopt nog tot 2029. Het zou met een beetje mazzel nog binnen zijn termijn gerealiseerd kunnen worden. "Ik zal er alles aan doen om daar mijn steentje aan bij te dragen", vertelde Brands op de radio. "Het is een mooie uitdaging."
Brands geeft het huidige voetbalseizoen een 8 als rapportcijfer. "Ik vind dat we bij de mannen ook nog de KNVB-beker hadden moeten winnen en er blijft nog iets hangen van de Champions League, omdat we zo dichtbij de knock-outfase waren. Na al die mooie wedstrijden in de Champions League had die extra ronde wel gemogen."
