Zo verliep het seizoen waarin PSV opnieuw landskampioen werd

PSV werd zondag kampioen van Nederland. Van klinkende overwinningen tot het vroegste kampioenschap in de Eredivisie ooit: dit is wat er het afgelopen seizoen allemaal gebeurde.

Veel tranfers

Spelers komen en spelers gaan. Na vorig seizoen vertrokken belangrijke spelers als Noa Lang, Olivier Boscagli, Luuk de Jong, Walter Benítez, Johan Bakayoko en Malik Tillman. Daarvoor komen ook heel wat namen terug. De club hengelt aanvallers Ruben van Bommel en Dennis Man binnen, net als middenvelder Paul Wanner, spitsen Alassane Pléa en Myron Boadu, verdedigers Yarek Gasiorowski, Kiliann Sildillia en Anass Salah-Eddine, en keepers Matej Kovár en Nick Olij. Schouten verlengt contract

Begin augustus komt er een bericht naar buiten waar veel fans blij mee zijn: Jerdy Schouten blijft langer bij PSV. Hij verlengt zijn contract tot de zomer van 2030. Een paar dagen eerder werd bekend dat hij de nieuwe aanvoerder van PSV is, waarmee hij Luuk de Jong opvolgt. Johan Cruijff Schaal

PSV sleept in augustus de Johan Cruijff Schaal binnen. Het is de eerste prijs van het seizoen. Go Ahead Eagles wordt met 2-1 verslagen.

PSV-viert feest na een doelpunt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (foto: Orange Pictures).

Een overtuigend begin

De competitie begint voor PSV met een grote overwinning: Sparta Rotterdam wordt met 6-1 verslagen. Door de ruime zege staat PSV direct aan kop in de Eredivisie. In september is er een grote tegenvaller als zomeraanwinst Van Bommel in de wedstrijd tegen Ajax (2-2) uitvalt met een zware knieblessure. Zware loting in de Champions League

De Champions League-loting eind augustus valt voor PSV loodzwaar uit, maar met tegenstanders als Napoli, Newcastle United, Bayern München, Liverpool en Atlético Madrid kunnen supporters ook uitkijken naar prachtige wedstrijden.

PSV start het toernooi in september met een pijnlijke 1-3 nederlaag tegen Union Saint-Gilloise maar een maand later is er spektakel in het Philips Stadion. De PSV'ers maken gehakt van Napoli, dat met 6-2 naar huis wordt gestuurd.

Anass Salah-Eddine bedankt de PSV-fans na de overwinning op Napoli (foto: ANP)

Ondertussen scoort Til erop los. Door blessures van spitsen Pepi, Pléa en Boadu wordt de aanvallende middenvelder omgedoopt tot gelegenheidsspits. Dat blijkt een succes in de Eredivisie én de Champions League. In november schiet hij tegen Liverpool de 1-2 tegen de touwen. Met een 1-4 winst zorgen de Eindhovenaren voor een megastunt op Anfield. Toch weet PSV de goede lijn in het toernooi niet door te trekken. In december wordt verloren van Atlético Madrid, en in januari blijkt de ploeg niet opgewassen tegen Newcastle United en Bayern München. Het Champions League avontuur is voorbij. Koploper

PSV blijft wél winnen in de Eredivisie en gaat met een ruime voorsprong als koploper de winterstop in. Er zijn geluiden dat Pepi en Veerman in de winter vertrekken, maar uiteindelijk blijft de selectie zo goed als compleet. Na de winterstop wordt nummer twee Feyenoord met 3-0 verslagen. Door deze overwinning komt PSV op 17 punten voorsprong, waardoor het kampioenschap de Eindhovenaren bijna niet meer kan ontgaan. Vlak na die wedstrijd wordt bekend dat trainer Peter Bosz zijn contract bij de club met twee jaar heeft verlengd.

Armando Obispo laat Feyenoorders verslagen achter na de 1-0 (foto: ANP).

Geen kans meer op de KNVB Beker

PSV had lange tijd zicht op de treble, maar verliest begin maart in de KNVB Beker van NEC. Ondanks die flinke domper gaat de focus alweer snel op het kampioenschap. Op 15 maart kan het al zover zijn, maar PSV weet wederom NEC niet te verslaan. Ook zondag 22 maart tegen laagvlieger Telstar lukt dat niet. Vroegste kampioen in de Eredivisie ooit

Op 5 april is het dan wél zover. PSV wint op 4 april met 4-3 van FC Utrecht, en Feyenoord laat een dag later punten laat liggen bij FC Volendam. Met 17 punten voorsprong op de Rotterdammers zijn de Eindhovenaren voor de derde keer op rij kampioen én is de club de vroegste kampioen in de Eredivisie ooit.