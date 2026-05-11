Burgemeester boos na explosie bij opvangplek voor jonge asielzoekers

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over de explosie afgelopen zaterdag bij een pand dat bedoeld is voor alleenstaande minderjarige asielzoekers aan de Beverspijken bij Engelen.

Bij de explosie is gebruik gemaakt van zwaar vuurwerk. De voordeur en een stuk van de gevel liepen lichte schade op. Iemand zou de vernieling zondag hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd. Het pand aan De Beverspijken 2, een voormalig politiekantoor, ligt op bedrijventerrein De Vutter. De gemeente maakte begin april bekend daar vijftig minderjarige vluchtelingen op te willen vangen. Na het nieuws gingen demonstranten meerdere keren de straat en zelfs de snelweg op. Volgens burgemeester is geweld nooit de oplossing

"Als burgemeester vind ik dat we op allerlei manieren mensen de gelegenheid moeten geven en moeten blijven geven om hun mening te laten horen. Of het nu gaat om een vraag stellen, zorgen uiten of om een demonstratie. In onze democratie hoort de vrijheid van meningsuiting. Dat mag ook echt wel kritisch en stevig", stelt de burgemeester. "Echter, daar hoort nooit geweld bij. Intimidatie en geweld zal ik daarom altijd afkeuren en daarop zullen we dan ook hard ingrijpen. Geweld is geen oplossing."

"Wie geweld toepast, valt daarmee ook de democratie en rechtsstaat aan", aldus Mikkers. "We zullen als samenleving samen tot oplossingen moeten komen. Juist als het gaat om onze veiligheid. Veiligheid is niet de afwezigheid van gevaar, maar de aanwezigheid van steun en verbinding met elkaar."

