Burgemeester na explosie bij opvang: ‘Geweld is aanval op democratie'
Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over de explosie afgelopen zaterdag bij een pand dat bedoeld is voor alleenstaande minderjarige asielzoekers aan de Beverspijken bij Engelen.
Bij de explosie is gebruik gemaakt van zwaar vuurwerk. De voordeur en een stuk van de gevel liepen lichte schade op. Iemand zou de vernieling zondag hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd.
Het pand aan De Beverspijken 2, een voormalig politiekantoor, ligt op bedrijventerrein De Vutter. De gemeente maakte begin april bekend daar vijftig minderjarige vluchtelingen op te willen vangen. Na het nieuws gingen demonstranten meerdere keren de straat en zelfs de snelweg op.
Volgens burgemeester is geweld nooit de oplossing
"Als burgemeester vind ik dat we op allerlei manieren mensen de gelegenheid moeten geven en moeten blijven geven om hun mening te laten horen. Of het nu gaat om een vraag stellen, zorgen uiten of om demonstratie. In onze democratie hoort de vrijheid van meningsuiting. Dat mag ook echt wel kritisch en stevig", stelt de burgemeester.
"Echter, daar hoort nooit geweld bij. Intimidatie en geweld zal ik daarom altijd afkeuren en daarop zullen we dan ook hard ingrijpen. Geweld is geen oplossing."
"Wie geweld toepast, valt daarmee ook de democratie en rechtsstaat aan", aldus Mikkers. "We zullen als samenleving samen tot oplossingen moeten komen. Juist als het gaat om onze veiligheid. Veiligheid is niet de afwezigheid van gevaar, maar de aanwezigheid van steun en verbinding met elkaar."
Reacties in Engelen
Ook op straat in Engelen reageren dorpsbewoners maandag geschrokken, zo schrijft Dtv Nieuws. “Je mag best protesteren en het ergens niet mee eens zijn, maar dit gaat veel te ver”, aldus een man. “Ik begrijp wel dat mensen boos zijn, maar weet niet of het nou zo agressief moet”, vertelt een ander.
Ook een vrouw die met haar kleinkind naar de supermarkt loopt, zegt begrip te hebben voor tegenstanders van de opvanglocatie. “Maar dit vind ik wel heel heftig”, zegt ze over de explosie. De steeds hardere manier van protest baart haar zorgen: “Het is eigenlijk een heel vredig dorp waar iedereen altijd heel vriendelijk is. Dus daar schrik ik wel heel erg van”.
Deze discussie maakt Engelen kapot
Een man die niet op camera wil reageren, vertelt zelf ook bij alle demonstraties te zijn geweest. “Deze discussie maakt Engelen kapot. Het was altijd een heel gezellig en eensgezind dorp, maar door één besluit van de gemeente is dat helemaal weg.” Hij vindt dat de tegenstanders negatief worden weggezet. “Voor mijn gevoel is maar een heel klein groepje voor deze opvang.”
Hij schrikt niet bepaald van de explosie en heeft er zelfs begrip voor. “Eigenlijk is het jammer dat de aanslag niet is gelukt. Dan zou de angel uit deze discussie zijn gehaald.” Dat demonstranten bij de demonstraties de snelweg op proberen te lopen, is volgens hem nou eenmaal nodig. “Als we braaf op de tegels blijven staan, luistert de burgemeester niet naar ons.”