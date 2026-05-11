Opnieuw discriminerende bekladdingen bij moskee in Bergen op Zoom

De El Feth-moskee in Bergen op Zoom is afgelopen weekend opnieuw beklad. Dat meldt de politie maandagavond in Bureau Brabant. Bij de ingang van de moskee zijn drie Davidsterren met blauwe verf aangebracht.

In januari werden de moskee en basisschool El Feth in Bergen op Zoom al beklad. De gemeente zorgde toen al voor extra beveiliging met cameratoezicht en extra politieaanwezigheid bij de islamitische gebouwen in de gemeente.

Burgemeester Margo Mulder noemde de graffiti met een 'religieus intimiderende' Davidster destijds niet alleen kwetsend voor de direct betrokkenen, maar 'het tast ook het veiligheidsgevoel en de onderlinge verhoudingen in de wijk aan'.

Camerabeelden

De politie deelt maandagavond beelden van de bekladding bij de moskee op 24 januari van dit jaar. Op de beelden is te zien dat een man met een opvallend loopje aankomt, een spuitbus tevoorschijn haalt en lange strepen zet bij de ingang van de moskee.

In de nacht van vrijdag 8 mei op zaterdag 9 mei zijn er wéér Davidsterren aangebracht bij de ingang. De politie vraagt mensen die meer weten, contact op te nemen.