Man rijdt in gestolen taxi leven van jonge vrouw in puin, 4 jaar cel geëist

Je zult maar een gek tegenkomen, die door rood raast en vol op jouw auto knalt. Het overkwam een 36-jarige vrouw uit Tilburg, die nietsvermoedend afsloeg op de Ringbaan-Zuid en vol werd geraakt door David de C. (36) uit Brussel. Tegen deze Belg werd woensdagmiddag dan ook vier jaar cel geëist in de rechtbank in Breda.

De jonge vrouw kent een leven voor en een leven ná het ongeluk. Ze brak bij de aanrijding zo’n beetje alles in haar voet en onderbeen. Alles werd zwart en ze werd wakker, half liggend op de rechterstoel van haar auto, vertelde ze snikkend in de rechtbank. Ze besefte totaal niet wat er was gebeurd. Voet lag er bijna af

In het ziekenhuis bleek de ernst van de aanrijding pas goed. Haar voet lag er bijna af, ze had vele botbreuken en haar enkel was ontzet. Het engste was dat een infectie dreigde te zorgen voor amputatie van haar onderbeen. Pas na vier dagen in spanning bleek dat dat niet nodig was.

De vrouw was bang dat haar been moest worden geamputeerd na de aanrijding

De vrouw sliep een half jaar op een ziekenhuisbed in haar woonkamer en aan haar loopje in de rechtszaal was te zien dat ze nog steeds flink last heeft. En dat komt ook niet meer goed, waardoor de vrouw nu ook arbeidsongeschikt is.

Van taxidiefstal naar dollemansrit

Verantwoordelijk voor de enorme schade is David de C. Deze 36-jarige man uit Brussel vluchtte na de aanrijding uit een taxi die hij eerder had gestolen bij het station in Tilburg. Agenten zagen dat hij duidelijk onder invloed was en moesten hem twee keer taseren om hem aan te kunnen houden. De politie zat al achter de man aan, omdat hij bij het station een verbouwereerde taxichauffeur uit zijn taxi had gewerkt. Op videobeelden in de rechtszaal was te zien hoe David de C., die in zijn vrije tijd aan kickbokswedstrijden meedoet, de chauffeur in no time zijn auto uitwerkte.

Daarna volgde een ware dollemansrit door Tilburg van zeker twintig minuten. Roekeloos, noemde de officier zijn gedrag, want David reed talloze keren door rood, slingerde over de weg en reed veel te hard. Dat dat wel fout moest gaan, bleek wel uit dashcambeelden van een automobilist die voor het rode licht stond op de Ringbaan-Zuid. Te zien was in de rechtszaal hoe David met de gestolen taxi over het vak voor rechtsaf door het rode licht raasde en frontaal op de afslaande Fiat 500 van de 36-jarige vrouw botste. Verklaring van de verdachte

David de C. herkent zijn eigen gedrag niet, vertelde hij via een tolk in het Frans. Hij kwam met een wazige verklaring dat iemand cocaïne en ketamine in zijn biertjes moet hebben gedaan in een café bij het station in Tilburg. Ook verklaarde hij dat hij bedreigd en achtervolgd werd door een groep jongens, maar de officier van justitie veegde dat allemaal van tafel.

Nergens is bewijs voor het drogeren of bedreigen, gaf de officier aan, maar juist wel is te zien op videobeelden dat David de C. ruzie maakte met taxichauffeurs omdat hij niet 200 euro vooraf wilde betalen voor een ritje naar Brussel. De officier oordeelde dat een taxi stelen door een chauffeur uit zijn auto te slaan, een dollemansrit met vele overtredingen, een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel en rijden onder invloed goed is voor een eis van vier jaar cel. Ook mag David de C. wat haar betreft vijf jaar geen motorvoertuigen besturen in Nederland. Naast zijn eigen wazige verhaal had David de C. wel empathie voor het slachtoffer. Na haar indrukwekkende spreekrecht waarin zij vertelde wat haar was overkomen, draaide hij zich om en bood haar in het Frans zijn excuses aan. De jonge vrouw zal er niet veel aan hebben. Haar leven wordt dankzij David de C. nooit meer hetzelfde. De uitspraak in deze zaak is op 27 mei.

