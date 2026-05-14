Geen handbalfinale in Waalwijk, scheur in het dak gooit roet in het eten

De handbalfinale van Tachos uit Waalwijk wordt zaterdagavond niet gespeeld in sporthal De Slagen, maar in De Dillenburcht in Drunen. Door een scheur in de dakconstructie is de Waalwijkse hal voorlopig dicht. Voor de vereniging is dat een flinke streep door de rekening: er werden ongeveer duizend toeschouwers verwacht. "Dit was het moment om onze kleine sport in het zonnetje te zetten", zegt penningmeester Marcel van den Broek.

De finale gaat dus door, maar Tachos moest uitwijken. "In de andere hallen in Waalwijk konden niet genoeg mensen terecht", legt Van den Broek uit. "Dat we nu naar Drunen moeten, is niet ideaal."

Ook in De Dillenburcht past het oorspronkelijke publieksaantal er bij lange na niet in. "We zijn nu bezig om het toeschouwersaantal op te schalen naar zeshonderd. Maar dat betekent minder inkomsten. Het gaat sowieso om enkele duizenden euro's." Van den Broek benadrukt hoe bijzonder de avond met al die supporters zou zijn geweest. "Welke sport ken jij, los van voetbal, waar duizend mensen naar een wedstrijd komen kijken? Wij zijn een kleine sport en doen er alles aan om die te promoten. Een wedstrijd spelen voor duizend man is prachtige reclame. We doen er alsnog alles aan om er een mooi evenement van te maken, maar het had nog veel mooier kunnen zijn."

Ook na de finale blijven er problemen. De sporthal in Waalwijk blijft door de scheur in het dak in elk geval tot de zomer dicht. "We zijn druk in overleg met de gemeente hoe we de trainingsuren in De Slagen onder kunnen brengen in andere hallen. Het programma zal grotendeels doorgaan, ook omdat andere zaalsportverenigingen eerder met zomerstop gaan." De sluiting komt op zijn zachtst gezegd ongelegen. De vereniging kampte al voor de ontdekking van de scheur met een fors tekort aan ruimte. Leden van Tachos trainen daardoor nu al in vijf verschillende hallen.