Cheeta Beekse Bergen gevangen, park is weer open

De cheeta die woensdagochtend is ontsnapt uit zijn verblijf in safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het park in Hilvarenbeek is weer open voor bezoekers. "Er was geen sprake van een onveilige situatie", zegt een woordvoerder van het park.

Toen een verzorger voor openingstijd in het park kwam, ontbrak er een cheeta in het verblijf. Daarop was besloten het park niet te openen voor bezoekers. "Het park blijft dicht totdat de cheeta is gevangen", zegt de woordvoerder.

Het dier bevond zich in een bosachtig stuk binnen het park en was niet buiten het terrein. Medewerkers van Beekse Bergen hielden de cheeta in het vizier.

Dierenarts met verdovingspistool staat klaar

Een dierenarts wachtte op het juiste moment om het dier met een verdovingspistool te verdoven. "Omdat het bosachtig is, is het lastig om goed te kunnen schieten. Je wil het wel goed doen en het dier zo min mogelijk stress bezorgen", aldus de woordvoerder.

De situatie is volgens het park op geen enkel moment onveilig geweest voor personeel of andere dieren. Hoe het dier kon ontsnappen, is nog niet bekend. "Onze prioriteit is nu om het dier terug te brengen naar het verblijf."

Rustig in het park

Verder was het rustig in het park, geeft de woordvoerder aan.