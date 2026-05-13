Verdachten ‘Depla dood’-spandoek niet vervolgd door OM

De twee mannen die werden verdacht van betrokkenheid bij het spandoek met de tekst ‘Depla dood’ in Breda, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Daarmee lijkt de veelbesproken kwestie rond de bedreiging van burgemeester Paul Depla voorlopig van de baan, tenzij er nieuwe informatie opduikt.

Het spandoek verscheen in maart bij café 076 aan de Meidoornstraat, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Breda–Feyenoord. Op het doek stond ‘Depla dood’, samen met een afbeelding van het hoofd van de burgemeester. Depla deed daarop aangifte van bedreiging .

Na onderzoek laat een woordvoerder van het OM weten: “De officier van justitie heeft vastgesteld dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de twee personen betrokken waren bij het maken en ophangen van het spandoek. De zaak tegen hen is daarom geseponeerd. Dat hebben wij hen ook laten weten.”

Over nagedacht

Depla liet kort na het incident weten dat de bedreiging volgens hem niet uit het niets kwam. Volgens de burgemeester van Breda was er duidelijk over nagedacht. “Het is niet in een opwelling gebeurd”, zei hij destijds. “Iemand heeft bedacht: ik ga een groot spandoek maken van wel tien meter en deze tekst erop zetten.”

Naast de aangifte van de burgemeester werd ook een tegenaangifte gedaan tegen de gemeente Breda, wegens vermeende smaad richting de café-eigenaar. Die aangifte is door het OM beoordeeld, maar wordt niet verder behandeld. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen voor een strafbaar feit.

Niet definitief

De zaak is daarmee voorlopig afgesloten, maar niet definitief. Mocht er nieuwe informatie naar voren komen, dan kan het onderzoek worden heropend en kunnen alsnog verdachten worden aangehouden, aldus het OM.