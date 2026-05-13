FC Den Bosch moet spelers verkopen: 'Zorgen dat opvolgers klaarstaan'

FC Den Bosch speelde voor het tweede seizoen op rij de play-offs met daarvoor een aantal jaar in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie. Met de nieuwe hoofdtrainer Bart Schreuder (42) wil de club weer een stap vooruit zetten. “Of mijn achternaam een voordeel is? Als het goed gaat wel, maar bij mindere prestaties niet.”

Voor Schreuder wordt het zijn eerste klus als hoofdtrainer bij een profclub. Eerder was hij trainer bij de amateurs. De laatste jaren was hij assistent van zijn broer Alfred (53) in de Verenigde Arabische Emiraten en dit seizoen bij zijn oudste broer Dick (54) bij NEC. Drie broers Schreuder die actief zijn als hoofdtrainer, een bijzondere statistiek. “Mijn broers kun je typeren als Nederlandse trainers die graag initiatief willen nemen en aanvallend voetbal ambiëren. Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Dick heeft een wat agressievere en directe speelstijl dan Alfred, ik zit daar denk ik tussenin”, zegt Schreuder tijdens de perspresentatie.

"Eén van mijn voorbeelden is Klopp."

Hij vervolgt: “Qua type is Alfred een Pep Guardiola, Dick meer een Jürgen Klopp. Eén van mijn voorbeelden is Klopp. Bij een wedstrijd wil ik actie zien, een elftal dat er vol voor gaat. Overigens ben ik geen trainer die heen en weer rent langs de zijlijn, maar ik zal niet veel stilzitten.” Zijn doelstelling is om spelers zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Op sportief gebied kijkt hij naar de afgelopen twee seizoenen waarin de Bosschenaren de play-offs haalden. “We willen continuïteit in de doelstelling en de play-offs ligt in die lijn.” Schreuder gaat in Stadion De Vliert werken met een kleinere selectie dan zijn voorganger Ulrich Landvreugd. “Ik zie deze keuze niet als een nadeel. Als je spelersgroep heel groot is, wordt het perspectief van sommige jongens kleiner. Ik wil juist dat spelers hongerig zijn om te spelen. Het is ook goed nieuws voor jongens uit de eigen opleiding die aansluiten. Die gasten hebben een mooi vooruitzicht.” Technisch manager Jesper Gudde is druk bezig met het samenstellen van de selectie. Een spelersgroep gaat een metamorfose door, onder meer door het stoppen van Danny Verbeek en het mogelijke vertrek van aanvoerder Teun van Grunsven en aanvaller Kévin Monzialo. “Als club hebben we een gat in de begroting en daarom moeten we verkopen. Het liefst hou ik natuurlijk onze beste spelers, maar we hebben transfers nodig. Die balans moeten we zoeken.”

"Nu gaan we kijken of het wordt verzilverd."

Volgens Gudde staat er flink wat waarde op het veld. “Nu gaan we kijken of het wordt verzilverd en dan is het aan ons om te zorgen dat de opvolgers klaarstaan. Uit onze academy of anders van buitenaf. Er lopen gesprekken om ons te versterken. De budgetten van de grotere clubs hebben we niet, dus we moeten creatief zijn.”

Spelersbudget FC Den Bosch werkt volgens directeur Tommie van Alphen met een spelersbudget van 1,8 miljoen euro. “Daarmee bezetten we de elfde of twaalfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.” Transferinkomsten worden niet bij het spelersbudget opgeteld, maar gaat naar de aandeelhouders die garant staan voor het gat in de begroting, volgens Van Alphen iets minder dan 2 miljoen euro.